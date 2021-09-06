20% американців планують подорожі на День праці - опитування

В понеділок у США відначають День праці. Довгі вихідні з нагоди свята, американці традиційно використовують для короткого відпочинку та подорожей. Однак, цього року поширення "Дельта"-штаму коронавірусу, змусило багатьох переглянути плани.

11% американців скасували свої подорожі, з огляду на пандемію. Такі дані опитування оприлюднила компанія фінансової аналітики ValuePenguin.

Однак, встановило опитування, кожен п'ятий американець, що становить майже 51 мільйон, планують подорожі на святкові вихідні.

Кількість польотів поступається передпандемічним рівням. Кількість бронювань перельотів на цей День праці на 15% менше, порівняно з кількістю перед пандемією, згідно з даними Adobe Digital Insights, пише The Hill.

Минулого тижня директорка Центрів США з контролю над захворюваннями Рошель Валенські закликала невакцинованих американців утриматись від подорожей на свята, а тих хто все ж планує подорожувати, носити маски та дотримуватись соціальної дистанції.

30 серпня ЄС виключив США та ще п’ять з переліку країн, звідки вважається безпечним в’їзд до блоку, через рівень поширення COVID-19. Таке рішення носить рекомендаційний характер для країн ЄС, але може означати, що невакциновані подорожувальники зі США повинні будуть проходити карантин після прибуття до Європи.

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