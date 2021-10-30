Розвідка США: COVID-19 не був створений як біологічна зброя

Вірус, що спричиняє COVID-19 не був розроблений в якості біологічної зброї. Про це йдеться у звіті Служби директора національної розвідки США, оприлюдненому в п'ятницю.

Витоки коронавірусу можливо не вдасться встановити, зауважують американські розвідники.

Звіт виданий за результатами дослідження, проведеного на замовлення президента США Джо Байдена, базується на інформації зібраній впродовж 90 днів до серпня 2021 року.

Розвідувльна спільнота встановила, що вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, ймовірно виник і інфікував людей чрез невелике зараження, яке відбулось не пізніше листопада 2019 року і першим кластером COVID-19 став Ухань, Китай, в грудні 2019 року, йдеться у звіті. Ймовірним названо як витік вірусу з лабораторії, так і зараження в природних умовах.

Крім того, що вірус не було створено в якості біологічної зброї, зауважують розвідники, SARS-CoV-2, можливо, не став результатом генетичної інженерії, однак дві установи вважають, що достатніх свідчень для такого висновку немає, йдеться в доповіді.

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Зрештою, американська розвідуавальна спільнота встановила, що Китай не знав про вірус перед початком першого спалаху COVID-19.