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- Голос Америки
Президент Байден приїде на похорон королеви Єлизавети II. Участь Путіна «не розглядається»
Президент Байден заявив журналістам Білого дому в п'ятницю, що планує відвідати похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.
«Так. Я ще не знаю деталі, але я поїду», – відповів Байден на запитання журналістів, які подорожували з ним під час поїздки до Огайо.
Як зауважує кореспондент New York Times, представники Білого дому офіційно ще не підтвердили плани поїздки президента.
Похорон королеви, як очікується, відбудеться протягом наступних двох тижнів. Конкретні деталі церемонії, яка планується десятиліттями заздалегідь, офіційно ще не оголошено.
Очікується, що архієпископ Кентерберійський, який є старшим єпископом Церкви Англії, очолить службу.
Цереморія поховання королеви Єлизавети II матиме статус державного похорону, що зазвичай призначений для монарха, хоча виняткові особи також можуть бути удостоєні такої часті, якщо це схвалять правлячий монарх і парламент. Парламент голосує, як фінансувати такі похорони.
Останнім монархом, для якого влаштували державний похорон, був батько покійної королеви, король Георг, який помер у 1952 році. Останньою особою некоролівського походження, яка мала таку честь, був прем’єр-міністр Вінстон Черчилль у 1965 році.
Як повідомляє британська газета Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також заявив про свій намір взяти участь у похороні.
Очікується участь членів європейських королівських родин з Іспанії, Бельгії, Норвегії, Данії, Швеції та Нідерландів.
На церемонії очікують багатьох голів держав, але, як зауважує газета Guardian, кого точно там не буде, так це президента Росії Володимира Путіна, якого не вітають на Заході після вторгнення Росії в Україну.
Путін, тим не менше, прислав свої співчуття королю Чарльзу, сказавши, що «протягом багатьох десятиліть Єлизавета II по праву користувалася любов’ю та повагою своїх підданих, а також авторитетом на світовій арені».
«Росіяни поважали її за мудрість», але присутність Путіна на похоронах «не розглядається», йдеться в повідомленні Кремля.
Посолка Великої Британії у Києві, Мелінда Сіммонс, подякувала українцям, які принесли квіти до дверей посольства, за їхню доброту та слова співчуття, які вони знайшли, незважаючи на те, що в їхній країні точиться війна.
«Дякую українцям за квіти та за всі добрі слова. Серед вторгнення стільки доброти та співчуття», – написала посолка у Twitter.
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- Голос Америки
США планують саміт з продовольчої безпеки та хочуть реформувати Статут ООН – посолка Томас-Грінфілд
США планують провести саміт з продовольчої безпеки, коли світові лідери зберуться на сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок 13 вересня.
Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі в Сан-Франциско у Каліфорнії. Вона заявила, що подолання проблеми доступу до продовольства у світі є одним з пріоритетів адміністрації Джо Байдена.
«Президент Байден буде співорганізатором саміту з продовольчої безпеки на рівні глав держав на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб просувати Дорожню карту, яку з травня підписали понад 103 країни», – сказала Томас-Грінфілд.
Сполучені Штати посилили свою увагу до продовольчої безпеки після того, як російське вторгнення в Україну 24 лютого погіршило глобальну продовольчу кризу, яка вже була викликана зміною клімату та пандемією COVID-19.
«Глобальна продовольча криза сьогодні становить загрозу. Але це також є загрозою для нашого колективного завтра», – сказала Томас-Грінфілд.
Росія як Постійний член Ради Безпеки «вдарила у суть Статуту ООН»
Значна частина виступу представниці США в ООН була присвячена Україні та російській агресії проти цієї суверенної країни.
У той час, коли світ зіткнувся з багатьма глобальними загрозами – від зміни клімату до пандемії та продовольчої кризи - «один із постійних членів Ради Безпеки вторгся на територію свого сусіда», зазначила посадовиця.
«Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність. Вона порушила права людини та веде відверту війну замість встановлення миру шляхом переговорів. Постійний член Ради Безпеки вдарив у суть Статуту ООН», – сказала Томас-Грінфілд, виступаючи у місті, де в 1945 році був узгоджений Основний Статут Організації Об'єднаних Націй.
За її словами, війна Росії проти України – «це спроба панування в чистому вигляді» і вона перевіряє ООН на спроможність протистояти агресії, довести, що «відверта агресія ніколи, ніколи не є прийнятною».
Тому США роблять всі зусилля в рамках ООН, щоб «притягнути Росію до відповідальності». У Раді Безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї США вимагали від Росії відповідальності перед міжнародним співтовариством.
«Ми надали Раді Безпеки докази того, що Росія вторгнеться. І після вторгнення ми привернули увагу до порушень Росією прав людини та воєнних злочинів», – наголосила Томас-Грінфілд. Вона додала, що на голосуванні 141 країна засудила вторгнення Росії в Україну.
За словами американської представниці в ООН, ця війна «стосується всіх нас», бо вона порушує самі принципи, на яких будується міжнародна співпраця.
Криза довіри до ООН і реформа Статуту – США хочуть взяти нові зобов’язання
У відповідь на кризу довіри до ООН, як заявила Томас-Грінфілд, США хочуть реформувати ООН і взяти на себе додаткові зобов’язання щодо його Статуту.
Шість зобов’язань, які, за словами Томас-Грінфілд, США, хочуть взяти на себе, стосуються захисту Статуту ООН. Зокрема, як сказала представниця США в ООН, йдеться про право вето, яким активно користується Росія для того, щоб уникнути відповідальності за агресію в Україні.
«Будь-який постійний член, який використовує право вето для захисту власних актів агресії, втрачає моральний авторитет і повинен нести відповідальність. І зазначу, що з 2009 року Росія наклала 26 вето, до 12 з яких приєднався Китай, тоді як США використовували вето лише чотири рази», – сказала Томас-Грінфілд.
Також США зобов’язуються сприяти розширенню Ради Безпеки ООН.
«Рада Безпеки також має краще відображати поточні глобальні реалії та включати більш географічно різноманітні точки зору», – заявила вона.
Серед інших зобов’язань США, вона назвала захист та суворе дотримання Статуту ООН, посилення взаємодії з усіма членами, незважаючи на розбіжності з інших питань, утримування від застосування права вето і обмеження його до «рідкісних, надзвичайних ситуацій», лідерство у захисті прав людини та покращення міжнародної співпраці, інклюзивностіі прозорості.
Реформа Ради Безпеки обговорюється вже протягом дового часу, але для змін потрібна згода п'яти постійних членів Ради з правом вето: США, Франції, Великої Британії, Китаю та Росії.
Рада Безпеки була розширена один раз – з 11 до 15 членів у 1965 році.
Україна вимагає виключення Росії з ООН за порушення Статуту
Багато оглядачів висловлювали критику на адресу ООН за неспроможність організації запобігти війнам, але Томас-Грінфілд сказала, що все ж організація була ефективна у попередженні світових воєн.
Президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ООН за її агресію в Україні. Виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради Безпеки ООН наприкінці червня, Зеленський закликав виключити Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і позбавити її повноважень в Генеральній асамблеї організації.
«Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Це чесно. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН. Цей шлях не занадто тернистий – як декому може здаватися – якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдино логічний шлях, щоб Статут ООН працював і поважався всіма членами організації», – сказав Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН.
Він повторив свій заклик, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у День незалежності України, 24 серпня, напередодні наступної, 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні.
«Росію треба притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України, і відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для усього людства конвенціями, без винятків для всіх», - наголосив він.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у розмові з «Голосом Америки» висловив критику на адресу ООН через неефективність її роботу в Україні та неспроможність притягнути до відповідальності Росію за порушення прав людини в Україні.
За його словами, ООН «практично прирівнює жертву та нападника» та у переговорах, зокрема, щодо зерна, «більше тиснуть на Україну, аніж на агресора».
В Україні працює чотири місії з часу початку широкомасштабного нападу Росії – Постійна місія ООН в Україні, Моніторингова місія щодо збору доказів військових злочинів на території України, Місія щодо розслідування подій в Оленівці та місія, що вивчає ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Всі чотири місії, за словами Лубинця, виявилися неефективними та не зуміли змінити поведінку Росії.
- Голос Америки
Очільник Пентагону: HIMARS показали себе надзвичайно добре в Україні
Українські сили досягають успіху на Херсонщині та Харківщині та змінюють динаміку на полі бою – вважає міністр оборони США Ллойд Остін. Про це він заявив 9 вересня під час спільної прес-конференції з міністром оборони Чехії Яною Черноховою. За його словами, HIMARS з ракетами GMLRS мають особливий успіх.
Ми бачимо успіх на Херсонщині, ми бачимо певний успіх на Харківщині. І це дуже, дуже надихаєМіністр оборони США Ллойд Остін
«HIMARS з ракетами GMLRS показали себе надзвичайно, вони дозволили українцям працювати з необхідними цілями всередині України. Вони використали ці боєприпаси та такі речі, як протирадіолокаційні ракети HARM, щоб почати формувати бойовий простір - так, що вони змінюють динаміку на полі бою. Тож ми бачимо успіх на Херсонщині, ми бачимо певний успіх на Харківщині. І це дуже, дуже надихає», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Остін також знов наголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у її боротьбі проти вторгнення російських військ «стільки, скільки це буде потрібно».
Нагадаємо, що за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, «війна в Україні входить у критичну фазу». Українські війська змогли зупинити наступ Росії на Донбасі, завдати удару у відповідь та відвоювати території, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, 9 вересня в Брюсселі.
«Лише за останні кілька днів ми спостерігали за прогресом як на півдні в Херсонській області, так і на сході в Харківській області. Це свідчить про мужність, навички і рішучість українських сил. Це також демонструє те, що наша допомога змінює ситуацію на полі бою щодня», - заявив генсек НАТО.
Дивіться також: Остін: HIMARS показали себе надзвичайно в Україні. Відео
Директор ЦРУ вважає Україну "провалом" Путіна
ВАШИНГТОН — Голова розвідки США каже, що вторгнення в Україну може стати однією з найзначніших і найтриваліших помилок президента Росії Володимира Путіна.
«Поки що важко сприймати хід війни — результати Путіна — як щось інше, ніж провал», — сказав директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на конференції з кібербезпеки у Вашингтоні в четвер.
"Росія заплатить дуже високу ціну, - зазначив Бернс. - Це не тільки виявило слабкість російської армії, але і принесе довгострокову шкоду російській економіці для поколінь росіян».
Така прямолінійна оцінка — не перше попередження високопоставленого чиновника розвідки США про те, що війна Росії з Україною шкодить Москві.
У червні директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що сухопутні сили Росії «деградували до такого рівня, що багато в чому їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були».
Тоді Хейнс сказала, що жертви Росії можуть переконати Путіна домовитися про принаймні тимчасове припинення бойових дій.
Але замість цього Путін, схоже, посилив свою позицію щодо України.
“Це не ми почали військові дії, ми намагаємося покласти цьому край”, — сказав Путін на економічному форумі в портовому місті Владивосток у середу, підтвердивши свою давню позицію, що він був змушений надіслати сили в Україну для захисту підтримуваних Москвою сепаратистських регіонів, які воюють з українськими силами після анексії Росією Криму в 2014 році.
"У довгостроковій перспективі це допоможе зміцнити нашу країну як усередині країни, так і на міжнародному рівні", - додав він.
Україна, як і багато країн міжнародної спільноти, називають російську війну неспровокованою та невиправданою агресією.
Бернс, директор ЦРУ, заявив у четвер, що, на його думку, війна в Україні доведе, що Путін неправий.
«Я думаю, що Путін робить ставку на те, що він буде більши стийким, ніж українці, європейці і американці, — сказав Бернс. - Путін завжди вважає, що у нас синдром дефіциту уваги, і ми будемо відволікатися».
«Путін помиляється щодо цієї ставки так само, як він глибоко помилявся у своїх припущеннях, починаючи з лютого минулого року, щодо волі України чинити опір і волі Заходу, Сполучених Штатів і всіх наших партнерів підтримувати українців ", - сказав він.
Деяка інформація в цьому звіті надійшла від Associated Press.
Остін: HIMARS показали себе надзвичайно в Україні. Відео
«HIMARS з ракетами GMLRS, показали себе надзвичайно, вони дозволили українцям працювати з необхідними цілями всередині України. Ми бачимо успіх на Херсонщині, ми бачимо певний успіх на Харківщині. І це дуже, дуже надихає», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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