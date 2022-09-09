Президент Байден приїде на похорон королеви Єлизавети II. Участь Путіна «не розглядається»

США планують провести саміт з продовольчої безпеки, коли світові лідери зберуться на сесію Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок 13 вересня.

Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі в Сан-Франциско у Каліфорнії. Вона заявила, що подолання проблеми доступу до продовольства у світі є одним з пріоритетів адміністрації Джо Байдена.

«Президент Байден буде співорганізатором саміту з продовольчої безпеки на рівні глав держав на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб просувати Дорожню карту, яку з травня підписали понад 103 країни», – сказала Томас-Грінфілд.

Сполучені Штати посилили свою увагу до продовольчої безпеки після того, як російське вторгнення в Україну 24 лютого погіршило глобальну продовольчу кризу, яка вже була викликана зміною клімату та пандемією COVID-19.

«Глобальна продовольча криза сьогодні становить загрозу. Але це також є загрозою для нашого колективного завтра», – сказала Томас-Грінфілд.

Росія як Постійний член Ради Безпеки «вдарила у суть Статуту ООН»

Значна частина виступу представниці США в ООН була присвячена Україні та російській агресії проти цієї суверенної країни.

У той час, коли світ зіткнувся з багатьма глобальними загрозами – від зміни клімату до пандемії та продовольчої кризи - «один із постійних членів Ради Безпеки вторгся на територію свого сусіда», зазначила посадовиця.

«Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність. Вона порушила права людини та веде відверту війну замість встановлення миру шляхом переговорів. Постійний член Ради Безпеки вдарив у суть Статуту ООН», – сказала Томас-Грінфілд, виступаючи у місті, де в 1945 році був узгоджений Основний Статут Організації Об'єднаних Націй.

За її словами, війна Росії проти України – «це спроба панування в чистому вигляді» і вона перевіряє ООН на спроможність протистояти агресії, довести, що «відверта агресія ніколи, ніколи не є прийнятною».

Тому США роблять всі зусилля в рамках ООН, щоб «притягнути Росію до відповідальності». У Раді Безпеки ООН та на Генеральній Асамблеї США вимагали від Росії відповідальності перед міжнародним співтовариством.

«Ми надали Раді Безпеки докази того, що Росія вторгнеться. І після вторгнення ми привернули увагу до порушень Росією прав людини та воєнних злочинів», – наголосила Томас-Грінфілд. Вона додала, що на голосуванні 141 країна засудила вторгнення Росії в Україну.

За словами американської представниці в ООН, ця війна «стосується всіх нас», бо вона порушує самі принципи, на яких будується міжнародна співпраця.

Криза довіри до ООН і реформа Статуту – США хочуть взяти нові зобов’язання

У відповідь на кризу довіри до ООН, як заявила Томас-Грінфілд, США хочуть реформувати ООН і взяти на себе додаткові зобов’язання щодо його Статуту.

Шість зобов’язань, які, за словами Томас-Грінфілд, США, хочуть взяти на себе, стосуються захисту Статуту ООН. Зокрема, як сказала представниця США в ООН, йдеться про право вето, яким активно користується Росія для того, щоб уникнути відповідальності за агресію в Україні.

«Будь-який постійний член, який використовує право вето для захисту власних актів агресії, втрачає моральний авторитет і повинен нести відповідальність. І зазначу, що з 2009 року Росія наклала 26 вето, до 12 з яких приєднався Китай, тоді як США використовували вето лише чотири рази», – сказала Томас-Грінфілд.

Також США зобов’язуються сприяти розширенню Ради Безпеки ООН.

«Рада Безпеки також має краще відображати поточні глобальні реалії та включати більш географічно різноманітні точки зору», – заявила вона.

Серед інших зобов’язань США, вона назвала захист та суворе дотримання Статуту ООН, посилення взаємодії з усіма членами, незважаючи на розбіжності з інших питань, утримування від застосування права вето і обмеження його до «рідкісних, надзвичайних ситуацій», лідерство у захисті прав людини та покращення міжнародної співпраці, інклюзивностіі прозорості.

Реформа Ради Безпеки обговорюється вже протягом дового часу, але для змін потрібна згода п'яти постійних членів Ради з правом вето: США, Франції, Великої Британії, Китаю та Росії.

Рада Безпеки була розширена один раз – з 11 до 15 членів у 1965 році.

Україна вимагає виключення Росії з ООН за порушення Статуту

Багато оглядачів висловлювали критику на адресу ООН за неспроможність організації запобігти війнам, але Томас-Грінфілд сказала, що все ж організація була ефективна у попередженні світових воєн.

Президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ООН за її агресію в Україні. Виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради Безпеки ООН наприкінці червня, Зеленський закликав виключити Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй і позбавити її повноважень в Генеральній асамблеї організації.

«Я закликаю вас позбавити державу-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це необхідно. Це справедливо. Це чесно. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН. Цей шлях не занадто тернистий – як декому може здаватися – якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдино логічний шлях, щоб Статут ООН працював і поважався всіма членами організації», – сказав Зеленський, виступаючи на спеціально скликаному засіданні Ради безпеки ООН.

Він повторив свій заклик, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у День незалежності України, 24 серпня, напередодні наступної, 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні.

«Росію треба притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України, і відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для усього людства конвенціями, без винятків для всіх», - наголосив він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у розмові з «Голосом Америки» висловив критику на адресу ООН через неефективність її роботу в Україні та неспроможність притягнути до відповідальності Росію за порушення прав людини в Україні.

За його словами, ООН «практично прирівнює жертву та нападника» та у переговорах, зокрема, щодо зерна, «більше тиснуть на Україну, аніж на агресора».

В Україні працює чотири місії з часу початку широкомасштабного нападу Росії – Постійна місія ООН в Україні, Моніторингова місія щодо збору доказів військових злочинів на території України, Місія щодо розслідування подій в Оленівці та місія, що вивчає ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Всі чотири місії, за словами Лубинця, виявилися неефективними та не зуміли змінити поведінку Росії.