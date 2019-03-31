"Поки що все спокійно і організовано", - спостерігачі з ЄС і США про вибори

Європейські та американські спостерігачі, які працюють на виборчих дільницях в Україні, пишуть у соцмережах, що поки що задоволені ходом голосування.

"Наша делегація спостерігає на чотирьої дільницях. Поки що все спокійно і організовано. У сонячний весняний день приходить чимало виборців", - пише посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Шведський дипломат Петер Тейлер, який очолює місію Представництва з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, побажав Україні успішних виборів, закликав українців голосувати та відзначив, що погода сприяє активності виборців.

А от спостерігач від української громади у США Андрій Добрянський, який працює в Ужгороді, зауважив біля дільниці "нагадування про те, що пережила країна".

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