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"Поки що все спокійно і організовано", - спостерігачі з ЄС і США про вибори

  • Голос Америки

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Європейські та американські спостерігачі, які працюють на виборчих дільницях в Україні, пишуть у соцмережах, що поки що задоволені ходом голосування.

"Наша делегація спостерігає на чотирьої дільницях. Поки що все спокійно і організовано. У сонячний весняний день приходить чимало виборців", - пише посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Шведський дипломат Петер Тейлер, який очолює місію Представництва з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, побажав Україні успішних виборів, закликав українців голосувати та відзначив, що погода сприяє активності виборців.

А от спостерігач від української громади у США Андрій Добрянський, який працює в Ужгороді, зауважив біля дільниці "нагадування про те, що пережила країна".

Дивіться також: Як готуються до дня виборів українці на виборчих дільницях у США. Відео

Як готуються до дня виборів українці на виборчих дільницях у США. Відео
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Як готуються до дня виборів українці на виборчих дільницях у США. Відео

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Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео
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Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

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Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

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