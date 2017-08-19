Суддя відмовився закрити справу Романа Полянського

Злочин, у якому звинувачується відомий режисер, було скоєно в 1977 році

Американський суддя відхилив прохання про закриття кримінальної справи режисера Романа Полянського. Прохання було подано потерпілою у цій справі – Самантою Ґеймер, яку Полянський зґвалтував 40 років тому.

Скотт Ґордон, суддя Верховного суду Лос-Анджелеса, заявив, що Полянський продовжує переховуватися від правосуддя, і закриття справи – не в інтересах жертви. Злочин, у вчиненні якого обвинувачується Полянський, скоєно в Лос-Анджелесі в 1977 році, – Ґеймер тоді було 13 років.

Режисер визнав факт зґвалтування і провів 42 дні в камері попереднього ув’язнення. Однак після цього він утік з США. Нині Полянському 84 роки, він ніколи не повертався в Сполучені Штати, його неодноразові спроби домовитися з правосуддям не дали результату.

Незважаючи на те, що Полянський ніколи не повернувся до США, в Європі він продовжував кар’єру режисера. Крім французької премії Cesar, він отримав три премії Oscar. Одним з кращих його фільмів був «Піаніст» про долю польсько-єврейського піаніста під час Другої світової війни.

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