Поліцейські запобігли трьом масовим стрілянинам у США

Днями американська поліція запобігла принаймні трьом масовим атакам із застосуванням вогнепальної зброї у різних штатах. CNN повідомляє, що підозрювані погрожували нападами або говорили, що хочуть це зробити.

У штаті Коннектикут 22-річний Брендон Вогшол написав у Фейсбуці, що хоче розстріляти людей. ФБР і поліція повідомляють, що він також мав значний запас зброї (пістолет, гвинтівка, приціл для гвинтівки з лазером, численні патрони, бронежилети, балістичний шолом та інші тактичні засоби, що належали його батькові, але Брендон мав до них доступ) і хотів придбати іще більше набоїв. 6 вересня він постане перед судом.

25-річного Трістана Скотта Вікса арештували у Флориді після того, як він надіслав своїй колишній дівчині погрози вчинити стрілянину й вбити принаймні 100 людей, й навіть обрав для цього місце. Він писав їй, що "школа - це легка мішень", і що він "хоче побити світовий рекорд із кількості вбитих людей за один раз". В його домівці знайшли значний запас артилерії.

20-річний Джеймс Патрік Реардон з Огайо погрожував розстріляти відвідувачів єврейського центру, опублікувавши відео із стріляниною в Інстаграмі і з підписом: "Поліція ідентифікувала нападника на Єврейський центр родини у Йонгстауні як місцевого білого націоналіста Сімуса Реардона". Решта його аккаунту містила антисемітські коментарі і фотографії хлопця зі зброєю. Лише цього року у США сталось 17 нападів із застосуванням зброї, під час яких загинули понад 100 людей. ФБР не має офіційного визначення масовій стрілянині, але вважає такими атаки, де загинули принаймні три людини, не враховуючи нападника.

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