Поліцейські запобігли трьом масовим стрілянинам у США

Днями американська поліція запобігла принаймні трьом масовим атакам із застосуванням вогнепальної зброї у різних штатах. CNN повідомляє, що підозрювані погрожували нападами або говорили, що хочуть це зробити.
У штаті Коннектикут 22-річний Брендон Вогшол написав у Фейсбуці, що хоче розстріляти людей. ФБР і поліція повідомляють, що він також мав значний запас зброї (пістолет, гвинтівка, приціл для гвинтівки з лазером, численні патрони, бронежилети, балістичний шолом та інші тактичні засоби, що належали його батькові, але Брендон мав до них доступ) і хотів придбати іще більше набоїв. 6 вересня він постане перед судом.
25-річного Трістана Скотта Вікса арештували у Флориді після того, як він надіслав своїй колишній дівчині погрози вчинити стрілянину й вбити принаймні 100 людей, й навіть обрав для цього місце. Він писав їй, що "школа - це легка мішень", і що він "хоче побити світовий рекорд із кількості вбитих людей за один раз". В його домівці знайшли значний запас артилерії.
Дивіться також: Смак Америки - як з'явились курячі крильця у гострому соусі "Баффало"? Відео
Facebook Forum