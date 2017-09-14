США: вирок Чийгозу - політично мотивоване переслідування

Державний департамент США різко засудив вирок винесений в Криму одному з лідерів кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

"Нас глибоко непокоїть вирок Ахтему Чийгозу, представнику Меджлісу кримських татар. Звинувачення - необґрунтовані", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт в Twitter.

"Нас глибоко непокоїть вирок винесений 10 вересня в Криму за яким заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза було засуджено на 8 років позбавлення волі через необґрунтовані звинувачення пов’язані з демонстрацією, яка відбулась навіть перед початком російської окупації", - йдеться в офіційній заяві Державного Департаменту.

"Це остання ланка в довгому ланцюгу політично мотивованих юридичних дій проти Меджлісу та його керівництва, які зазнають переслідувань через їх спротив спробам Росії анексувати Крим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в квітні цього року суд у Гаазі зобов'язав Росію припинити порушення прав етнічних українців і татар у Криму, зокрема, забезпечити права кримськотатарської громади на представницькі інституції, включаючи Меджліс та надати доступ до освіти українською мовою.

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