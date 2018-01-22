Політика Трампа поліпшила настрої бізнес-лідерів в Давосі

Рекордна кількість бізнес-лідерів оптимістично налаштовані стосовно світового економічного зростання, свідчить дослідження PwC, оприлюднене на Світовому економічному форумі в Давосі, повідомляє AFP.

Це – гарна новина для Трампа, адже багато респондентів схвалюють його політику зі зниження оподаткування для бізнесу, переконане видання.

До того ж, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз світового економічного зростання на 2018 та 2019 роки, стверджуючи, що зниження податків Трампом, найімовірніше, призведе до зростання інвестицій до найбільшої економіки світу і позитивно вплине на основних торговельних партнерів США.

В МВФ, однак, додали, що зростання, імовірно, сповільниться після 2022 року, коли зменшиться стимулюючий ефект від зниження податків.

Зменшення податків, скоріш за все, призведе до розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу США і вплине на міжнародні інвестиції, зазначив головний економіст МВФ Моріс Обстефельд. "Політичні лідери та стратеги мають пам’ятати, що поточний стан економіки віддзеркалює збіг факторів, який не буде довго тривати", - Обсфельд сказав журналістам в Давосі.

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