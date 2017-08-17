Поліція Іспанії звернулась з проханням до користувачів Інтернету через теракт у Барселоні

Іспанські правоохоронці звернулися до громадськості із закликом не поширювати знімки з місця трагедії у Барселоні, де у четвер внаслідок умисного наїзду мікроавтобуса загинули та потстраждали люди.

"Ніхто не в стані завадити, коли хтось робить страхітливі фото після подій на вулиці Рамбла у Барселоні, але ви здатні зробити так, щоб вони не стали вірусними", - йдеться у заяві Цивільної гвардії Іспанії (найстаріша правоохоронна агенція країни - прим. ГА), оприлюдненій у Twitter.

За останніми даними, внаслідок наїзду загинуло понад 10 осіб, багато поранені.

За інформацією ЗМІ, слідом за наїздом озброєні невідомі - серед яких буцімто і ймовірний водій мікроавтобуса Дрісс Оукабір, фото якого оприлюднило іспанське видання EL PAIS - захопили заручників та забарикадувались у ресторані у Бареслоні.

Наїзд, який правоохоронці кваліфікують як теракт, відбувся на популярній серед туристів вулиці Рамбла.

Дивіться також: Що відбувається у США після трагічних подій у Шарлотсвіллі