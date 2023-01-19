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Міжнародна військова підтримка обвалить російський фронт в Україні? Ексклюзив РС із полковником Пентагону перед «Рамштайном»
Як зараз зміщується лінія фронту і чиїми зусиллями? Які виклики постали перед Збройними силами України і як їх допоможе долати міжнародна військова коаліція «Рамштайн»-формату? У переддень чергової зустрічі, в рамках якої понад пів сотні країн світу думатимуть, яким чином задовольнити оборонні потреби України, Радіо Свобода поговорило з полковником Пентагону, речником Об’єднаного комітету начальників штабів США. Ситуація в Соледарі й на підступах до Бахмута, прогнози щодо боєздатності російської армії та бойовиків із ПВК «Вагнер» і можливий розвиток подій 2023-го – про все в інтерв’ю з Дейвом Батлером.
– Перед зустріччю начальників оборонних відомств країн НАТО, а також зібранням у «Рамштайн»-форматі, як відомо, генерал Міллі вперше переговорив віч-на-віч зі своїм українським колегою. Валерій Залужний розповів, яка нині ситуація на полі бою. Отже, виходячи з інформації, отриманої від українського головнокомандувача та даних у відкритих джерелах, а також розвідки США, як би ви охарактеризували поточний стан речей на фронті, а також оборонні потреби України?
Те, що коїть Росія проти мирного населення України, – це не частина поля бою
– Так і є – вони дійсно зустрілися вчора (17.01.2023 – ред.) вперше після кількох розмов за останній рік, тож певним чином вони вже знайомі. І, як роблять це двоє військових, сиділи за столом над картою, ведучи досить предметне обговорення. Але ви запитали мене про ситуацію на полі бою. Мабуть, перше, що потрібно сказати, – це поза полем бою. Маю на увазі те, що коїть Росія проти мирного населення України, – це не частина поля бою. Росіяни, як ви дуже добре знаєте особисто, бомблять жінок і дітей, цивільну інфраструктуру, електричні мережі без військової мети. Це перше, на що маємо звернути увагу, адже це факт і це має припинитися. Це не обстановка на фронті – це складна ситуація в Україні.
Тепер повернемось на поле бою: передова загалом нерухома. Ви знаєте, що на сході є осередки жахливого насильства в Бахмуті та поблизу Кремінної, де росіяни та українці продовжують наступ. Але наразі фронтові лінії загалом статичні, й через них ведуться стрілецькі бої й артилерійські.
– З якими викликами нині стикаються Збройні сили України, які би ви охарактеризували як найскладніші і яким чином їх можна подолати?
Перед українцями зараз постало завдання: боротися, наступаючи на ворога, що окопався
– Найбільший виклик, на мою думку, полягає в тому, що росіяни, що ведуть агресивну війну за своїм вибором, вторгнувшись у суверенну країну Україну, зараз, як ми кажемо в армії, окопалися. Вони створили оборону, траншеї та перешкоди, й це створить досить відчутні труднощі для українських сил. Набагато легше, коли ти воюєш в армії, коли ти стоїш на оборонних позиціях. Коли ви окопалися, ви можете битися з фіксованої позиції, якщо порівняти з рухом назустріч. Тож перед українцями зараз постало завдання: боротися, наступаючи на ворога, що окопався, як у нас кажуть.
І щодо попереднього питання про потреби українських військових: зараз ми в НАТО, а в п’ятницю (20.01.2023 – ред.) зустрічаємося з п’ятдесятьма іншими країнами щодо потреб. Минулого тижня ви бачили, що США надають 50 бойових машин «Бредлі». І це досить жорсткі транспортні засоби та ефективні. Міжнародна спільнота об’єднується, надаючи броньовані танки, ППО. Тому ми надаємо українцям чимало. Не щоби воювати з Росією, а щоби звільнити від неї свою країну, й це важлива відмінність. Українці в Росії не воюють і не нападають. Вони атакують росіян, які в Україні. І це треба сказати вголос. Це важливо.
– Ви згадали Контактну групу оборони України – її найближче засідання, заплановане на п’ятницю. Яких рішень можемо від неї очікувати? Можливі проривні? Як-от, надання західних танків тощо.
– Ймовірно, ми зробимо оголошення про наш наступний, який ми називаємо PDA, тобто Presidential Drawdown Authority (механізм, що дозволяє президентові передавати військові матеріали з баз і складів Збройних сил США без консультацій з Конгресом у межах установлених Конгресом максимальних стель для обсягів таких поставок – ред.). І там буде більше того, що Україні потрібно. Й Сполучені Штати складають лише частину загальної підтримки. Отже, наш міністр оборони Ллойд Остін головує на цій зустрічі, і він розмовляє з різними міністрами оборони, деякими з начальників оборони. Генерал Міллі, мій керівник, сидітиме з ними, і йтиметься про деталі. Кожна країна зробить свій внесок у це. Я не хочу говорити від імені іншої країни, але я думаю, ви побачите, як це було після багатьох інших, чимало результатів цієї зустрічі.
– Буквально сьогодні вранці (18.01.2023 – ред.) британська розвідка оприлюднила інформацію, що українські Збройні сили, ймовірно, вийшли з Соледара і «майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста Бахмут». Як би ви оцінили цю ситуацію з огляду її впливу на подальшу розстановку сил на передовій?
– Так, це одне з місць, які я згадав, де зараз все ще спостерігається досить високий рівень насильства. Я бачив, що сказала Велика Британія, але я також бачив, що сказали українці. Останнє, на чому вони наголошували, – вони ще борються. Й ось що стало зрозумілим за останні 11 місяців: якщо українці кажуть, що борються, їм слід вірити, правильно? Тож на цьому етапі я слідую передовсім тому, що сказали українці. Будемо стежити за розвитком ситуації довкола Соледара. Але це, як ви сказали, ще один крок до Бахмута. На жаль, тут варто лише зауважити: росіяни витрачають багато людей, зброї та техніки. Багато молодих хлопців вмирають, щоб потрапити в Соледар і Бахмут. І, знаєте, це вибір, який вони роблять.
– Наступ Росії, зокрема на Соледар, забезпечували здебільшого сили ПВК «Вагнер». Як їх присутність вплине на всю ситуацію на полі бою, на хід війни загалом і як він зміниться через другу хвилю мобілізації, яку нібито мають оголосити в Росії?
– Знаєте, багато людей говорять, навіть усередині Росії, що «група Вагнера» працює краще, ніж російські військові. І тому тут є цікавий момент. Але ми бачили, як «група Вагнера» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми би назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом. А потім регулярні сили «Вагнера» приходять і шукають вразливі місця в українських лініях. Отже, якщо ви запитуєте, чи «Вагнер» буде застосований на російському фронті прямо зараз, – не видається, що вони мають для цього можливості. Сил «Вагнера» недостатньо, щоб рухатися полем бою. Але цікаво слухати публічні розмови в Росії про те, що «група Вагнера» працює краще, ніж російські військові. Неочікувано, але разом з тим цікаво для спостереження.
– Скільки часу Росія буде здатна вести війну проти України? Я маю на увазі радше інструменти, аніж живу силу: тобто артилерію, зброю, а також ракети, боєприпаси тощо.
Українцям підставляють плече пів сотні інших країн, які допомагають їм у захисті, а не в агресії проти Росії
– Що ж, Росія, як ви знаєте, дуже-дуже велика. Велика територія з відповідною кількістю населення. Тож я не хочу недооцінювати здатність Росії продовжувати цю війну. Вони мають глибинний запас у своїй армії та своєму населенні. Тому не знаю, як довго вони зможуть протриматися, але боюся, що це може бути довго. Треба враховувати важливу річ, що в українців – набагато менша країна, набагато менша армія. Але якщо ви подивитеся на союзників НАТО, а також на нас у п’ятницю (Контактна група з питань оборони України – ред.), то українцям підставляють плече пів сотні інших країн, які допомагають їм у захисті, а не в агресії проти Росії. Саме в захисті України. Й тому вона може розраховувати на тривалу підтримку міжнародної спільноти.
– Українські офіційні особи та військові командири прогнозують, що російські збройні сили можуть до річниці війни знову розпочати наступ у напрямку, зокрема, української столиці. Ви вірите, що це можливо?
– Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. І ми не бачимо появи нових наступальних угруповань. Однак разом з тим вони розпочинали наступ і раніше. Тож мені важко здогадуватися, яким зараз буде поле бою. Втім, зараз особисто я не бачу, щоби насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати
– Нещодавно ми почули заяву таку турецької влади: представник президента Ердогана зазначив, що, наприклад, Туреччина вважає, що ні Кремль, ні Київ наразі не мають у своєму розпорядженні військових засобів, щоб виграти цю війну. І, з огляду на цю обставину, турецька сторона готова наполягати на локальному припиненні вогню. Отже, згідно з вашою оцінкою, як би ви охарактеризували здатність обох сторін рухатися вперед на полі бою і загалом виграти цю війну?
– Я не хочу конкретно коментувати те, що сказала турецька сторона, але ми зробили свої власні оцінки. Саме зараз поле бою є досить нерухомим. Потрібно буде чимало зусиль, щоби змістити передову в будь-якому напрямку. І, на жаль, переміщення цих ліній коштуватиме дуже дорого з огляду на людський ресурс, зброю та обладнання. Зараз ми зосереджені на тому, щоб українці отримували те, що їм потрібно, й на нагальних запитах, залежно від ситуації. Але побачимо, що принесе майбутнє.
– Котра зі сторін візьме чи поверне ініціативу 2023 року? Маю на увазі як короткострокову перспективу, так і довгострокову. Тому, якщо можливо, ми хотіли б почути від вас своєрідний військовий прогноз на цей рік.
– Військові прогнози направду дуже важкі. Війна – це досить динамічна річ. Дія, протидія, реакція. Важко робити прогноз. Я просто кажу, що росіяни в Україні. Це не війна через кордон, між Росією та Україною. Це війна, в якій Україна намагається вигнати росіян зі своєї суверенної території. Тому ми зробимо все можливе, щоби посилити позицію українців і переконати росіян, що вони зробили помилку, якщо вони ще не зрозуміли.
– Ви згадали, що Сполучені Штати, можливо, оголосять новий пакет військової допомоги Україні наприкінці цього тижня. Також, як відомо, американські інструктори вже навчають українських військових стріляти з систем Patriot у США. А вчора (17.01.2023 – ред.) ми почули від Нідерландів, що вони також відправляють в Україну додатковий комплекс Patriot. Велика Британія відправляє свої танки на територію України і, можливо, Німеччина стане більш поступливою, якщо можна так висловитися. Якщо поглянути на ці речі в комплексі, стає абсолютно очевидно, що військова підтримка України постійно зростає. Але якщо уявити її масштаб: чи вистачило б цієї допомоги Україні для того, щоби відвоювати власні території і досягти цієї військової мети?
– Чи вистачить? Це нам належить побачити. Але ви маєте рацію: за Україною стоїть міжнародна спільнота. І я дуже радий, що ви питаєте мене не лише про те, що роблять США. Розумієте, щодня нова країна оголошує про новий рівень підтримки, і ми робимо це, щоб допомогти Україні захиститися від агресора. Є щось, що називається порядком на основі правил, і є люди, які з цим не погоджуються. Та одне з правил, за якими ми живемо у 2023 році та в нашій нинішній архітектурі світового порядку, полягає в тому, що могутніші країни не можуть просто вторгнутися у слабкі країни, коли їм заманеться. Що ж, Україна доводить, що вона не слабка, і міжнародна спільнота довела, що ми не погоджуємося з тим, що велика країна може вторгнутися в меншу країну.
– Як ви вважаєте, коли настане час для дипломатії?
– Це мають вирішити українці. Але коли війна доходить до точки, коли військові цілі недосяжні, настає час шукати інше рішення. Це може бути переговорне або політичне рішення, але побачимо, що на нас чекає в майбутньому.
Як сказав президент Байден, усе, що потрібно й скільки знадобиться – Україна матиме підтримку
– Ви знаєте, що Україна прагне відновити контроль над своїми територіями в межах 1991 року, тобто включно з усім Донбасом та Кримським півостровом. Чи готові Сполучені Штати та союзники підтримувати Україну в цих прагненнях до досягнення нею поставленої мети? І коли, на вашу думку, можна буде до неї нарешті прийти?
– Як сказав президент Байден, усе, що потрібно й скільки знадобиться – Україна матиме підтримку, і це його зобов’язання перед Україною та міжнародним співтовариством. Інша річ, про яку ми говоримо, – це те, що суверенітет України недоторканий. І тому ми продовжимо підтримувати Україну. А ви побачите в п’ятницю, як наша підтримка продовжує надходити.
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- Голос Америки
США продовжують тиснути на Німеччину щодо відправлення танків Leopard для України - медіа
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся із новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, щоб домогтися від Берліна дозволу на передачу танків німецького виробництва Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді.
Німеччина дозволить відправляти Києву танки німецького виробництва в Україну для захисту у війні Росії, якщо Сполучені Штати погодяться надіслати свої власні танки, повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини.
Але офіційні особи США публічно та приватно наполягають на тому, що Вашингтон наразі не планує надсилати танки американського виробництва в Україну, стверджуючи, що Києву було б надто складно утримувати їх, адже це вимагатиме значних матеріально-технічних зусиль.
При цьому, як пише Reuters, неназваний представник Пентагону зазначив, що постачання Україні танків Leopard є найбільш доцільним, оскільки низка країн вже має їх і готова швидко їх передати. "Міністр буде тиснути на німців щодо цього", – сказав агенції високопосадовець Пентагону.
До початку переговорів Остін подякував Берліну за підтримку Києва, не згадуючи конкретно питання танків: "Німеччина залишається одним із наших найважливіших союзників".
Пісторіус, виступаючи всього через кілька годин після вступу на посаду, заявив, що Німеччина готова підтримати Київ: "Разом із нашими партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та територіальну незалежність і суверенітет".
Як заявив Reuters другий американський високопосадовець, Вашингтон "дуже оптимістично налаштований на те, щоб досягнути прогресу" у заклику до Німеччини дозволити третім країнам передавати Києву Leopard. Зокрема, на це можуть вплинути рішення Великої Британії надіслати Києву 14 танків Challenger 2, а з боку Польщі та Фінляндії звучали заклики до Берліна дозволити надіслати Києву німецькі танки.
Напередодні заступник міністра оборони США Колін Каль після свого візиту до Києва заявив на прес-конференції у Пентагоні, що у новому пакеті допомоги Україні пріоритетом будуть засоби протиповітряної оборони та машини піхоти Bradley. Однак, у відповідь на запитання про можливість передачі танків Abrams Міноборони США ще зважує "за й проти".
У питанні ракет далекого радіусу дії ATACMS, про які також просить Київ, Каль сказав: "Ми вважаємо, що українці можуть відтіснити росіян без ATACMS".
У статті використано матеріали Reuters
Вплив Православної церкви України зростає, її голос є більше чутно – богослов Даниїл Ґаладза
Війна між Росією та Україною, двома центрами православ'я у світі, не стала приводом для згуртування православного світу проти війни. Про це на конференції у Греції, що зібрала минулого тижня близько 400 православних богословів із 44 країн світу, сказав Митрополит Амбросій Корейський і екзарх Японський. Представник Вселенського патріархату зауважив, що «дуже мало православних церковних лідерів насправді зайняли публічну антивоєнну позицію».
На цій, як її називають організатори, Мегаконференції Міжнародної православної богословської асоціації (ІОТА), вчені богослови та священники, які представляють 260-ти мільйонну православну спільноту у світі, обговорювали і питання війни, і становище Української православної церкви Московського патріархату, і питання помісних церков, зокрема в Америці.
Не обійшлося і без неочікуваних поворотів, коли представник УПЦ Московського патріархату відстоював право українців на самозахист у дискусії з «православними пацифістами» з Греції.
Про те, як проходили ці дискусії, кореспондентка «Голосу Америки» Наталія Чурікова говорила з викладачем Папського східного інституту у Римі Даниїлом Ґаладзою. Отець Даниїл є дияконом Греко-католицької церкви, чиї наукові інтереси включають православне християнство та стосунки між православними і католиками.
Папський Східний Інститут є частиною консорціуму Папського Григоріанського Університету, де навчається багато студентів з України, а випускником цього інституту свого часу був нинішній Вселенський Патріарх Варфоломій I, який захистив у Римі докторську дисертацію зі східного канонічного права.
Розмова була відредагована для ясності та плинності.
Наталія Чурікова, «Голос Америки»: Отче Даниїле, наскільки ця війна роз’єднала православний світ? Чи дійсно є церкви, які відкрито підтримують Російську православну церкву у її схваленні війни з Україною?
Даниїл Ґаладза, богослов УГКЦ: Були круглі столи, сесії, присвячені питанням війни і миру, і там говорили, що треба чітко засуджувати війну. Була також цікава дискусія, в якій брали участь представники Orthodox Peace Fellowship, тобто Православного товариства миру, які себе вважають пацифістами і були учасники конференції з України, і один – як правильно називати тепер – Українська православна церква Московського патріархату, чи церкви Митрополита Онуфрія, не знаю, як точно, але один представник цієї церкви сказав, що треба розуміти, що українці не тільки мають право, але мусять захищати свою країну.
І це був ніби виклик представникові цього православного товариства, який мусив визнати, що так. При тому, що він є пацифістом, він визнав, що українці мусять себе захищати. Він про це казав з великим сумом, що якщо якийсь християнин бере зброю у руки у часи війни, то це несе духовні, психологічні наслідки.
Була одна науковця, яка належить до Православної церкви України (ПЦУ), і вона сказала, що треба розуміти ситуацію людей в Україні, і що проповідувати мир, очевидно, можливо, але треба розуміти, що ідеться про справедливий мир.
Був один богослов родом з Лівану, який спитав, що якби завтра Туреччина напала б на Грецію, то чи ви як православні, будете проповідувати, що просто треба молитися за мир, коли вони вас убивають?
Дуже багато раніше в католицькому світі обговорювалося питання теорії «справедливої війни» just war, aле вона говорила, що і мир має бути справедливий.
Був один богослов родом з Лівану, який спитав, що якби завтра Туреччина напала б на Грецію, то чи ви як православні, будете проповідувати, що просто треба молитися за мир, коли вони вас убивають? Ніхто не міг відповісти чітко, бо знали відповідь, що вони би цього не дозволили.
Н.Ч.: Чи були представники Російської православної церкви? Чи вони мусили відповідати на якийсь неприємні, можливо, запитання для себе?
Д.Ґ.: Це мене трошки здивувало. Через те, що я працюю в науковому світі християнського сходу, я часто зустрічаю колег, які належать до Російської православної церкви, або інших православних церков, які мали зв'язок з Московським патріархатом, і я помічаю, що ті, які є переважно за кордоном Російської Федерації, можуть вільніше говорити, особливо, якщо вони відчувають трошки більше незалежності.
Були науковці, наприклад, монахиня сестра Васса, людина, яка веде програму YouTube «Кава з сестрою Вассою». Вона робила кілька передач про війну, запрошувала отця Кирила Говоруна, митрополита Філадельфійського УГКЦ Бориса Ґудзяка, які говорили про російську війну проти України. Вона є православна монахиня Зарубіжної російської православної церкви, народилася в Америці, вона чітко говорить проти війни.
Н.Ч.: Коли проходила установча конференція ІОТА у 2019 році, Православна Церква України лише створювалася. Чи за чотири роки вона набула якогось свого голосу як одна із найбільших православних церков у світі?
Цього року головна доповідь не лише підтримала рішення Вселенського патріархату щодо томосу для України, але і чітко засудила Московський патріархат. Це була велика різниця, і можна сказати, що відчувався вплив Православної церкви України.
Д.Ґ.: У 2019 році я не був присутнім особисто на тій конференції, але знаю, що головну доповідь виголосив митрополит Калістос Вейр, який помер минулого року. Він був визнаний світовий експерт православного богослов'я і християнського сходу. І хоча він був єпископом Вселенського Патріархату в Англії, було неочікувано, що він не підтримував томос і критикував його.
Цього року головна доповідь не лише підтримала рішення Вселенського патріархату щодо томосу для України, але і чітко засудила Московський патріархат. Це була велика різниця, і можна сказати, що відчувався вплив Православної церкви України.
Н.Ч.: Є ще питання юрисдикції, яке розділяє між собою православних, ми знаємо що це було питання, яке обговорювалося під час надання томосу Православній церкві України, і це питання є також актуальне і для Америки, де не існує однієї (помісної) православної церкви, є багато православних громад під різними юрисдикціями – є російські, українські, сербські, грецькі, антиохійські, які не об'єднані під одним дахом. Навіть коли президент Джо Байден вітав православних із Різдвом 7 січня, то було не зовсім зрозуміло, до кого він звертається, тому що багато громад перейшли на григоріанський календар.
Д.Ґ.: Це правда. Питання юрисдикції – це велике питання не тільки для православного, але і для католицького світу, бо у древній церкві була ідея, що є одне місто, є один єпископ. І римо-католицька церква і, наприклад, Вселенський Патріархат намагалися дотримуватися цієї позиції, але вже впродовж історії стало зрозуміло, що такий ідеал не завжди можна було втілювати в практику.
Тепер часто обговорюють, що можливо, потрібно примиритися зі status quo, що є одне місто і кілька єпископів, які себе вважають єпископами цього міста. Можливо треба шукати якісь розв'язки єдності іншими способами через діалог та співпрацю.
Щодо американського контексту, це правда що є різні юрисдикції. Наприклад, скільки православних єпископів, які мають титул «Нью-Йоркський» – я не хочу помилитися, але можна перерахувати - є Грецький православний архієпископ Нью-Йорку, є єпископ Православної Церкви Америки, він має титул Вашингтонський і Нью-Йоркський і всієї Америки і Канади. Римо-католицька церква також усвідомлювала цю проблему і тому греко-католицькі єпископи не мають титул Нью-Йорку, вони мають титул Стамфордський, Коннектикут, чи Пасікський, Нью-Джерсі, вони є у великому районі Нью-Йорку, але того титулу не мають.
Щодо календаря, то церковні спільноти в Америці, які живуть за новим календарем або новоюліанським, це – вже згадувана Православна церква Америки, антиохійский патріархат, тобто церква, яка має зв'язки з патріархатом Антіохії, і християнами Близького Сходу, де літургійна мова – арабська, Румунська церква, Болгарська церква, але в Америці немає дуже багато болгарських спільнот.
Здається, це є головні спільноти. А за юліанським календарем, тобто тим календарем, який дотепер домінує в Україні, живуть Українська православна церква, яка є під Вселенським патріархатом, в Америці та в Канаді, Російська православна церква зарубіжна і в єдності з Московськими патріархатом, і Сербський патріархат. А греко-католицькі спільноти в Америці в абсолютній більшості випадків є на григоріанському календарі.
Н.Ч.: Чи були якісь питання, які православні можуть вирішувати разом, якісь питання, у яких православні можуть говорити одним голосом?
Д.Ґ.: Очевидно, вони можуть проповідувати Євангеліє одним голосом, вони всі визнають головні засади віри, Євангелія, Ісуса Христа, і таким способом проповідує мир і любов, і тут вони представляють єдність церкви.
Щодо деталей, то я б сказав, що наукова конференція може надати напрямок ідей про розв'язування проблеми, але оскільки це є люди, які займаються дослідженнями, вони не завжди вирішують питання. Вони можуть давати поради, але чи ієрархи та парафіяни їх сприймуть, це – інше питання. Але, я думаю, всі погоджуються, що треба зберігати єдність, бо це є вже велика проповідь світові про християнську віру.
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- Голос Америки
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Кошти підуть на придбання необхідного промислового обладнання, щоб підтримати системи водопостачання та опалення в Києві та навколо нього, йдеться в повідомленні.
В своєму дописі у Twitter Блінкен підкреслив, що напади Росії, спрямовані на те, "щоб мільйони людей залишилися без електрики протягом зимових місяців", "ще більше додали рішучості українцям вистояти".
Напередодні цю допомогу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США Саманта Пауер обговорила цю допомогу з першою леді України Оленою Зеленською, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими.
Кошти на допомогу були затверджені Конгресом США минулого місяця в рамках програми додаткового фінансування України, повідомили в USAID.
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