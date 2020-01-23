Нові візові правила у США обмежать "пологовий туризм"

У четвер Державний департамент США оприлюднив зміни до правил видачі туристичних віз.

Нові зміни, що вступають у дію в п'ятницю, спрямовані на обмеження так званого "пологового туризму" – практики, коли вагітні жінки їдуть до США щоб народити на території цієї країни і таким чином забезпечити для дитини право претендувати на американське громадянство. Правило, передбачене в 14-тій поправці до Конституції США, забезпечує право на громадянство США за місцем народження дитини.

Згідно до нових правил, "народження дитини у США з метою отримання для неї громадянства" не може виступати підставою для отримання американської візи.

"Ця зміна має на меті відповісти на ризики для національної безпеки та правоохоронної сфери, пов'язані з пологовим туризмом, включаючи кримінальну діяльність, пов'язану з промисловістю "пологового туризму", - йдеться в заяві для преси посадовця Державного департаменту.

За оцінками Державного департаменту, тисячі дітей щорічно народжуються у США у тих, хто перебуває у країні за туристичною візою типу В1/В2.

У документі йдеться про кримінальну діяльність, пов'язану з пологовим туризмом у США. "... оператори пологового туризму заробляють мільйони доларів, через схеми, ухиляння від оподаткування, відмивання коштів та шахрайства, спрямовані на підвищення прибутків", - наголошують посадовці.

Нове правило також передбачає, що заявники, які хочуть отримати візу для проходження лікування у США, мають підтвердити, що таке лікування організоване, а також що вони мають можливість сплатити всі пов'язані з ним витрати.

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