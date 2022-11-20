Польща захищає своє рішення не впускати Лаврова на засідання ОБСЄ

Польща, яка головує в Організації з безпеки та співпраці в Європі, захищає своє рішення не надавати візу російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі на початку грудня.

У суботу ротаційне президентство Польщі в ОБСЄ заявило у твіттері, що Росія своєю війною проти України руйнує основи ОБСЄ.

«Рішення Росії, як держави-учасниці ОБСЄ вести неспровоковану повномасштабну загарбницьку війну проти України є безпрецедентним кроком. Протягом усього цього року Москва замість того, щоб працювати над зміцненням ОБСЄ, наполегливо руйнувала її основи», – мовиться у польському тівіті.

Цими словами Польські дипломати відповіли на заяву російського МЗС, яке назвало «безпрецедентним» і «провокаційним» рішення Варшави відмовити Сергію Лаврову в участі у засіданні міністрів закордонних справ головної безпекової організації Європи, що відбудеться 1-2 грудня в Лодзі, місті в центральній Польщі.

У заяві російського МЗС також сказано, що рішення Польщі є «несумісним зі статусом голови організації, в якій 57 країн беруть участь як суверенні та незалежні держави в умовах повної рівності».

Пізніше у російському МЗС повідомили, що замість Лаврова російську делегацію на засіданні в Лодзі очолить постійний представник Російської Федерації при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

Як повідомило агентство AFP, з посиланням на джерело в польському ротаційному головуванні, до складу російської делегації не повинні входити «люди, які потрапили під санкції Європейського Союзу» після російського наступу на Україну 24 лютого, зокрема Сергій Лавров.

ОБСЄ, що має штаб-квартиру у Відні, була заснована в 1975 році в розпал холодної війни для сприяння діалогу між Заходом і радянським блоком.

У Польщі поховали одно з загиблих від вибуху поблизу українського кордону

Суперечка між польськими і російськими дипломатами відбуваються на тлі інциденту в східній Польщі, де у вівторок двоє людей загинули в результаті вибуху ракети поблизу кордону з Україною.

У суботу відбувся похорон 62-річного начальника складу Богуслава Воса, одного з двох жителів невеликого села Пшеводова, який загинув у результаті вибуху ракети.

Як повідомляє агентство АР, за попередніми оцінками, найімовірніше, ракета потрапила на територію Польщі, коли українські сили ППО захищалася від шквалу російських ракет, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України.

Офіційні особи з Польщі, НАТО та Сполучених Штатів заявили, що незважаючи на те, що ракета, найімовірніше, не була російською, вони вважають, що Росія винна у загибелі поляків, тому що українська ракета не потрапила б до Польщі, якби Україна не була змушена захищатися від російських атак.