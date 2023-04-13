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Польща отримала дозвіл Німеччини передати Україні ще 5 винищувачів МіГ-29
Німеччина надала Польщі дозвіл Німеччини на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29. Рішення було схвалено того ж дня, коли надійшов запит від офіційної Варшави.
Як інформує агенція Reuters, Міністерство оборони Польщі надіслало запит на дозвіл Німеччини для такого рішення, оскільки саме від німців поляки отримали 22 винищувачі МіГ-29 ще у 2004 році.
Сама Німеччина успадкувала 24 такі літаки внаслідок возз'єднання східної і західної частин країни у 1990 році. Один з них був знищений під час аварії, ще один наразі виставлений у музеї.
За даними Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що схвалення польського запиту Берліном у день його надходження свідчить про те, що на Німеччину можна покластися.
Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні 14 винищувачів МіГ-29. Про це говорив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного звернення з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 5 квітня.
"Чотири МіГ-29, які залишились у сховищі, передано українським Збройним силам у ці місяці. Зараз передаються ще чотири, то це буде загалом вісім... Ми готові ... передати ще шість, які готуються. Вважаємо, що їх можна передати дуже швидко", - заявив тоді Дуда.
23 березня свої радянські МіГи-29 для України передала також Словаччина, де загалом пообіцяли надати для ЗСУ 13 таких літаків.
Як повідомляв Голос Америки, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що російські фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі радянського виробництва МіГ-29, які Словаччина передала Україні.
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- Голос Америки
Норвегія висилає 15 російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві
Норвегія висилає 15 співробітників російського посольства, яких міністерство закордонних справ країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад. Про це в Осло повідомили у четвер, 13 квітня.
Як повідомляють ЗМІ, зараз в Осло акредитовано близько 40 російських дипломатів, тож більше третини співробітників посольства будуть вислані.
«Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії», – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
За словами очільниці МЗС, у Норвегії стежили за діяльністю росіян протягом вже певного часу, "після вторгнення в Україну вона зросла".
Як повідомляє Reuters, посольство Росії в Осло заявило, що рішення Норвегії було «ще одним вкрай недружнім кроком, на який буде реакція».
Раніше цього року Естонія, Нідерланди та Австрія також вислали російських дипломатів на тлі боротьби з розвідувальним впливом Росії у Європі.
На початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому минулого року, європейські служби безпеки рекомендували висилку близько 600 чиновників, з яких 400, за оцінками фахівців, були офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям. Експерти вважають, що це лише половина російських розвідників з дипломатичним прикриттям у Європі.
На думку голови внутрішньої розвідки Великої Британії, відомої як MI5, масове видворення російських шпигунів з Європи після початку російського вторгнення в Україну завдало «найзначнішого стратегічного удару» по російських розвідувальних службах у новітній історії.
Британія вислала 23 російських дипломата і відмовила у візі більш ніж 100 запитам із міркувань національної безпеки.
У квітні 2022 року Норвегія, яка є членом НАТО і має близько 200 км спільного кордону з Росією, вислала трьох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності.
Байден: «Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося». Відео
«Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним», - заявив президент США Джо Байден.
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"Молодий, харизматичний ентузіаст зброї" - WP про джерело можливого витоку документів Пентагону
Джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, пише газета The Washington Post.
Це "молодий, харизматичний ентузіаст зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування в умовах ізоляції пандемії", - зазначає газета.
Журналістам Washigton Post вдалося зв’язатися в месенджері Discord з учасниками чату, які захоплювалися зброєю, військовим спорядженням та християнством. Вони розповіли, що автор витоку в мережі називає себе "OG", і минулого року він почав публікувати повідомлення в чаті, які виглядали як опис секретної документації США.
"Вони, як він згадує, були майже дослівними стенограмами секретних розвідувальних документів, які, як розповів OG, він приніс додому зі своєї роботи на "військовій базі", яку співрозмовник відмовився назвати", - пише Washington Post з посиланням на повідомлення, опубліковане в мережі анонімним користувачем.
Журналісти ознайомились із майже 300 секретними документами, опублікованими у чаті. Двоє членів чату повідомили виданню, що знають справжнє ім’я людини, яка публікувала документи, але не розкриватимуть його, поки ведеться розслідування ФБР.
Учасники не вважають, що автор витоку є агентом іноземних розвідок. Але зазначають, що він у розмовах критикував уряд США, правоохоронні органи та розвідувальну спільноту за прагнення "придушити своїх громадян" та "тримати їх у незнанні".
Після публікації WP видання CNN звернулось до мережі Discord з проханням про коментар. Представник компанії повідомив їм, що мережа співпрацює з правоохоронними органами у цьому розслідуванні й відмовився від подальших коментарів.
Напередодні, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністр оборони США Ллойдом Остін проігнорував запитання про вплив витоку секретних документів з Пентагону на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.
Сам Джо Байден під час свого візиту до Ірландії заявив, що розслідування цього витоку вже близьке до виявлення джерела. Президент США також додав, що не стурбований витоком інформації, мовляв, "я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним".
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі Голосу Америки заявив, що витік документів не позначиться на контрнаступі України. На його думку, українська сторона має бути меншою "засмученою" можливими наслідками, ніж американська, яка, на його думку, продемонструвала свою "вразливість". Головні ж збитки, на думку Годжеса, були завдані інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США, хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ця інформація в документах "невірна" і "сфабрикована".
"Один з витоків полягав в тому, що США, мабуть, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже надіслали Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", - вважає Годжес.
Тим часом експерт безпекової компанії RANE Метт Орр у коментарі Голосу Америки висловив припущення, що масштаб інформації та вплив можливого витоку надто перебільшений. Аналітик переконаний, що для тих, хто уважно стежить за війною Росії в Україні, нічого нового чи шокуючого ці документи не містили.
"Деякі побоювання дещо перебільшені, особливо враховуючи той факт, що самі документи не містять реальних подробиць щодо планів контрнаступу України. Переважно йдеться про стан справ у якийсь момент, який був понад місяць тому, - сказав Орр. - Не варто також забувати, що саме США попереджали про вторгнення більш як за чотири місяці до того, як воно сталося. Це показує, що США проникли в багато російських ліній зв'язку і мали серйозне уявлення про політичне і військове планування протягом тривалого часу. Це також не новина для російської сторони в тому сенсі, що США багато знають про всілякі витоки з Росії та проблеми з дотриманням військових планів та конфіденційності".
Байден: "Я не стурбований витоком" документів, бо там немає актуальних даних
Президент США Джо Байден заявив, що йому не відомо про те, що в нещодавно оприлюднених документах розвідки є якась актуальна інформація.
"Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування з розвідувальною спільнотою та міністерством юстиції, і вони наближаються (до результатів - ред.), але я не маю відповіді, - сказав Байден журналістам під час поїздки до Ірландії. - Я не стурбований витоком інформації, я стурбований тим, що це сталося, але я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним".
Газета The Washington Post напередодні повідомила, що джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.
Напередодні, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністр оборони США Ллойдом Остін проігнорував запитання про вплив цього ймовірного витоку з Пентагону на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі Голосу Америки заявив, що витік документів не позначиться на контрнаступі України. Тим часом експерт безпекової компанії RANE Метт Орр у коментарі Голосу Америки висловив припущення, що масштаб інформації та вплив можливого витоку надто перебільшений.
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