Польща отримала дозвіл Німеччини передати Україні ще 5 винищувачів МіГ-29

Джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів, пише газета The Washington Post.

Це "молодий, харизматичний ентузіаст зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування в умовах ізоляції пандемії", - зазначає газета.

Журналістам Washigton Post вдалося зв’язатися в месенджері Discord з учасниками чату, які захоплювалися зброєю, військовим спорядженням та християнством. Вони розповіли, що автор витоку в мережі називає себе "OG", і минулого року він почав публікувати повідомлення в чаті, які виглядали як опис секретної документації США.

"Вони, як він згадує, були майже дослівними стенограмами секретних розвідувальних документів, які, як розповів OG, він приніс додому зі своєї роботи на "військовій базі", яку співрозмовник відмовився назвати", - пише Washington Post з посиланням на повідомлення, опубліковане в мережі анонімним користувачем.

Журналісти ознайомились із майже 300 секретними документами, опублікованими у чаті. Двоє членів чату повідомили виданню, що знають справжнє ім’я людини, яка публікувала документи, але не розкриватимуть його, поки ведеться розслідування ФБР.

Учасники не вважають, що автор витоку є агентом іноземних розвідок. Але зазначають, що він у розмовах критикував уряд США, правоохоронні органи та розвідувальну спільноту за прагнення "придушити своїх громадян" та "тримати їх у незнанні".

Після публікації WP видання CNN звернулось до мережі Discord з проханням про коментар. Представник компанії повідомив їм, що мережа співпрацює з правоохоронними органами у цьому розслідуванні й відмовився від подальших коментарів.

Напередодні, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністр оборони США Ллойдом Остін проігнорував запитання про вплив витоку секретних документів з Пентагону на Україну.

Як повідомляв Голос Америки, адміністрація Байдена докладає зусиль для того, щоб зменшити наслідки великого витоку секретних документів Пентагону, який викликав занепокоєння у Вашингтоні та серед ключових союзників США. Пентагон та міністерство юстиції США повідомили, що ведуть розслідування у цій справі.

Сам Джо Байден під час свого візиту до Ірландії заявив, що розслідування цього витоку вже близьке до виявлення джерела. Президент США також додав, що не стурбований витоком інформації, мовляв, "я не знаю нічого про те, що там могло б бути актуальним".

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі Голосу Америки заявив, що витік документів не позначиться на контрнаступі України. На його думку, українська сторона має бути меншою "засмученою" можливими наслідками, ніж американська, яка, на його думку, продемонструвала свою "вразливість". Головні ж збитки, на думку Годжеса, були завдані інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США, хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ця інформація в документах "невірна" і "сфабрикована".

"Один з витоків полягав в тому, що США, мабуть, прослуховують розмови всередині уряду Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається Південна Корея погодитися на продаж боєприпасів, які ми могли б безпосередньо передати Україні, або могли б замінити те, що ми вже надіслали Україні. Саме цей приклад, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого вони схиляються, був найбільш руйнівним", - вважає Годжес.

Тим часом експерт безпекової компанії RANE Метт Орр у коментарі Голосу Америки висловив припущення, що масштаб інформації та вплив можливого витоку надто перебільшений. Аналітик переконаний, що для тих, хто уважно стежить за війною Росії в Україні, нічого нового чи шокуючого ці документи не містили.

"Деякі побоювання дещо перебільшені, особливо враховуючи той факт, що самі документи не містять реальних подробиць щодо планів контрнаступу України. Переважно йдеться про стан справ у якийсь момент, який був понад місяць тому, - сказав Орр. - Не варто також забувати, що саме США попереджали про вторгнення більш як за чотири місяці до того, як воно сталося. Це показує, що США проникли в багато російських ліній зв'язку і мали серйозне уявлення про політичне і військове планування протягом тривалого часу. Це також не новина для російської сторони в тому сенсі, що США багато знають про всілякі витоки з Росії та проблеми з дотриманням військових планів та конфіденційності".