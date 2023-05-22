Польща готує звіт про збитки, яких завдав СРСР, у Москві теж вимагають компенсацій

Події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом, припускає генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

За його словами в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.

“Те, що відбувається в Бєлгороді може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,” — наголошує Гертлінг у серії твітів.

Відомий експерт і колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер поширив повідомлення про події у Бєлгороді і нагадав, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. “Вибач, за те, що програєш війну, Росіє. Твої збройні сили виявилися досить поганими. Щасливого понеділка”, — затвітив він.

Кінзінґер додає: "Якщо навіть один росіянин, або поціновувач Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вторглась до суверенної та вільної країни".

Старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро жартівливо твітує : “Хай живе Бєлгородська Народна Республіка”.

22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.

“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.

Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.

Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.

Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки сказав у коментарі “Суспільному”, що “Свобода Росії” та РДК розпочали операцію на території Росії з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Він наголошує, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив , що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про запровадження режиму “контртерористичної операції”. Він уточнив, що в людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. Він також повідомив , що принаймні троє людей постраждали внаслідок “диверсійної” атаки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що російські спецслужби протистоять “українським диверсантам” у Бєлгородській області і наголосив, що мета цього проникнення — відвернути увагу від Бахмутського напрямку. Раніше Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.

Українська служба Голосу Америки звернулась за офіційним коментарем до Державного департаменту США, однак там наразі ситуацію не коментують.