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Польща готує звіт про збитки, яких завдав СРСР, у Москві теж вимагають компенсацій
Польща складає звіт щодо збитків, яких зазнала країна внаслідок дій Радянського Союзу. Про це в понеділок повідомив заступник міністра закордонних справ країни Аркадіуш Мулярчик, повідомляє польський телеканал TVP Info.
Журналісти телеканалу запитали посадовця про те, чи підготує Польща звіт про втрати від Радянського Союзу, схожий до звіту про втрати Польщі через напад Німеччини, який був опублікований минулого року. На це Мулярчик відповів, що Інститут військових втрат Польщі працює над таким звітом, і зауважив: "Це потрібно так само надійно задокументувати, як і втрати Польщі внаслідок нападу Німеччини, щоб ніхто не міг його підірвати".
Раніше, у неділю, 21 травня, голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, що Польща нібито має сплатити Росії відшкодування за "відбудову і розвиток" після Другої світової війни. Володін оцінив "борг" Польщі у понад 750 млрд доларів.
У вересні 1939 року СРСР узяв участь в розподілі Польщі разом із гітлерівською Німеччиною. 1 вересня 2022 р. у Польщі представили звіт про репарації за втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 1,32 трлн доларів. У жовтні 2022 р. МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.
Тоді у коментарі Reuters Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено, і Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну.
У січні 2023 р. Варшава офіційно звернулася до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи щодо виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за час Другої світової війни.
Берлін офіційно відхилив вимогу Варшави щодо сплати репарацій на суму 1,3 трильйона євро за збитки, завдані Польщі нацистською окупацією під час Другої світової війни, повідомило у вівторок, 3 січня, Міністерство закордонних справ Польщі.
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- Голос Америки
Події в Бєлгороді мають заплутати росіян перед контрнаступом України, припускає генерал США у відст. Марк Гертлінг
Події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом, припускає генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
За його словами в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.
“Те, що відбувається в Бєлгороді може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,” — наголошує Гертлінг у серії твітів.
Відомий експерт і колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер поширив повідомлення про події у Бєлгороді і нагадав, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. “Вибач, за те, що програєш війну, Росіє. Твої збройні сили виявилися досить поганими. Щасливого понеділка”, — затвітив він.
Кінзінґер додає: "Якщо навіть один росіянин, або поціновувач Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вторглась до суверенної та вільної країни".
Старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро жартівливо твітує: “Хай живе Бєлгородська Народна Республіка”.
22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.
“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.
Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.
Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.
Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки сказав у коментарі “Суспільному”, що “Свобода Росії” та РДК розпочали операцію на території Росії з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Він наголошує, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про запровадження режиму “контртерористичної операції”. Він уточнив, що в людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. Він також повідомив, що принаймні троє людей постраждали внаслідок “диверсійної” атаки.
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що російські спецслужби протистоять “українським диверсантам” у Бєлгородській області і наголосив, що мета цього проникнення — відвернути увагу від Бахмутського напрямку. Раніше Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.
Українська служба Голосу Америки звернулась за офіційним коментарем до Державного департаменту США, однак там наразі ситуацію не коментують.
- Голос Америки
Байден та Маккарті говоритимуть про те, як уникнути дефолту у США
Перемовини президента США Джо Байдена та спікера палати представників США Кевін Маккарті щодо підвищення боргового ліміту заплановані на вечір понеділка. Байден закликав конгресменів без умов підвищити борговий ліміт, щоб не допустити дефолту США, однак опозиційна Республіканська партія, що контролює більшість в Палаті представників, висунула низку умов для такого голосування, зокрема щодо різкого скорочення соціальних видатків. У Байдена назвали ці вимоги неприйнятними.
Представники Байдена та Маккарті вели перемовини впродовж вихідних, коли Байден був у Хіросімі на саміті "Групи семи". Байден скасував візити до Папуа Нової Гвінеї та Австралії, щоб повернутись до Вашингтона раніше і продовжити перемовини щодо збільшення боргового ліміту.
У неділю політики провели телефонну розмову, яку Маккарті назвав "конструктивною". Однак вже в понеділок перед зустріччю в Білому домі Маккарті розкритикував позицію провладної партії і звинуватив демократів у тому, що вони "мають залежність від видатків".
Міністерка фінансів США Дженет Єллен ще раз підтвердила у вихідні, що уряд зможе не впоратись із поточними платежами вже в червні. "Я вказала в своєму листі до Конгресу, що, за очікуваннями, ми не зможемо платити за всіма нашими рахунками на початку червня і, можливо, вже 1 червня", - заявила посадовиця в інтерв'ю NBC на вихідних.
Якщо перемовини затягнуться, це може викликати нестабільність на фондових ринках, кажуть оглядачі. У випадку ж дефолту, попереджає Єллен, наслідки для економіки США та світу будуть катастрофічними. Раніше в листі до Конгресу Єллен зауважувала, що дефолт "зашкодить позиції США як світового лідера і поставить питання про здатність захищати інтереси національної безпеки".
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Про американську бомбу, розроблену, щоб завдавати удару по підземних об'єктах, згадали на тлі зростання напруги у відносинах з Іраном
ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — На тлі ескалації напруги у відносинах з Іраном, через ядерну програму країни, американські військові цього місяця опублікували фотографії потужної бомби, призначеної для проникнення глибоко в землю та знищення підземних об’єктів, які можуть бути використані для збагачення урану.
Військово-повітряні сили США 2 травня опублікували рідкісні зображення зброї GBU-57, відомої як Massive Ordnance Penetrator (Масивний проникний снаряд), але потім усунули фото, мабуть, тому, що там було видно деталі про склад зброї та удар.
Публікація фотографій сталася після того, як Associated Press повідомив, що Іран досягає стабільного прогресу в будівництві ядерної установки, яка, ймовірно, виходить за межі радіусу дії GBU-57, який вважається сучасною зброєю американських військових для знищення підземних бункерів.
Що відомо про Масивний проникний снаряд США?
США розробили "Масивний проникний снаряд" у 2000-х роках, коли зросла стурбованість щодо того, що Іран посилює свої ядерні об’єкти, будуючи їх під землею.
Військово-повітряні сили опублікували зображення бомб на сторінці бази ВВС Вайтмен у Міссурі у Facebook. База є домом для парку стелс-бомбардувальників B-2, єдиного літака, який може розгорнути бомбу. У підписі база повідомила, що отримала дві бомби "Масивний проникний снаряд", щоб ескадрилья боєприпасів могла «перевірити їхню ефективність».
Це не перший випадок, коли ВПС публікують фотографії та відео бомби, що збіглося з наростанням напруги у відносинах з Тегераном щодо його ядерної програми. У 2019 році військові США опублікували відео, на якому бомбардувальник B-2 скидає дві бомби. ВПС не відповіли на запити щодо коментарів щодо того, чому вони опублікували — і видалили — останній набір фотографій.
Яку роль може зіграти ця бомба в можливому протистоянні ядерній програмі Ірану?
У понеділок AP повідомив, що супутникові зображення Planet Labs PBC показують, що Тегеран копає тунелі в горах поблизу ядерного майданчика Натанз у центральному Ірані.
За даними експертів і аналізу AP, кургани на місці розкопок припускають, що об’єкт може бути на глибині від 80 метрів (260 футів) до 100 метрів (328 футів) під землею. Експерти кажуть, що розмір будівельного проекту вказує на те, що Іран, ймовірно, зможе використовувати підземний комплекс також для збагачення урану, а не лише для будівництва центрифуг.
Ці трубчасті центрифуги, розташовані великими каскадами з десятків машин, швидко обертають урановий газ для його збагачення. Додаткові машини дозволять Ірану швидко збагачувати уран під захистом гори. Це може бути проблемою для GBU-57: раніше описуючи можливості бомби, ВПС заявили, що вона може пробити 60 метрів (200 футів) землі та цементу перед тим, як вибухнути. ЧИ
Представники США обговорювали використання двох таких бомб поспіль, щоб забезпечити знищення об’єкта. Але навіть тоді нова глибина тунелів Натанза, ймовірно, представляє серйозну проблему. Ще більше ускладнює будь-який можливий військовий удар США те, що виробництво B-2 було припинено з грудня,. США все ще можуть літати на цьому літаку, «якщо буде оперативна потреба», сказав полковник Брус Е. Відаль, речник командування глобального удару ВПС.
- Голос Америки
У Польщі зустрічаються міністри оборони країн "Північної групи", говоритимуть зокрема про F-16
У польському місті Леґьоново поблизу Варшави в понеділок розпочалася зустріч міністрів оборони у форматі країн так званої Північної групи. Про це йдеться в повідомленні польського оборонного відомства.
Як зазначено, переговори стосуються безпеки східного флангу НАТО, а також зміцнення обороноздатності України та підготовки до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.
Водночас, як зазначає агенція Reuters, також планується, що міністри Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Естонії, Литви та Латвії обговорять і підготовку українських пілотів для винищувачів F-16.
За даними Reuters, однією з тем зустрічі буде і питання вступу Швеції до Альянсу, оскільки скандинавська країна може отримати дозвіл на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі в липні.
Напередодні зустрічі країн "Північної групи", коментуючи можливе завершення війни Росії проти України, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що перемога України має базуватися на правах і умовах Києва. "Це вирішуватиме суверенна українська влада... І ми її в цьому підтримаємо. Я сподіваюся, що ми є щонайменше свідками кінця путінської ери».
Тим часом в ЄС заявили, що підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Сподівання на те, що Україна може швидко отримати такі літаки висловив в понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Посадовець привітав домовленість, щодо літаків, що прозвучала на саміті "Групи семи" цими вихідними в японській Хіросімі.
Водночас міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл вважає, що надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.
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