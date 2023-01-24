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Польща проситиме у ЄС компенсацію за Leopard 2 для України, Чехія сподівається на дозвіл Берліна на реекспорт танків
Польща проситиме у Європейського Союзу компенсацію вартості танків Leopard 2, які вона хоче надіслати Україні, заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
"Ми подамо заявку на відшкодування до Європейського Союзу, це буде ще один тест доброї волі", – сказав на брифінгу Моравецький. Нині міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава подала Берліну запит щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні, пише Радіо Свобода.
Тим часом Чехія сподівається на дозвіл Берліна на реекспорт танків, заявив в інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. "Сподіваюся, що Німеччина принаймні дозволить експортувати [Leopard 2] іншим країнам... Це не можна вважати ескалацією", - заявив він, додавши, що країни ЄС вже надають Україні інші типи танків, а також допомагають із ремонтом.
Ліпавський також сказав, що Європейський Союз повинен запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектора, щоб обмежити здатність Москви виробляти зброю: "Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критично важливої інфраструктури України".
Як Голос Америки повідомляв раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення Берліна про постачання Україні танків німецького виробництва «Леопард» буде оголошене незабаром, а тим часом він повторив заклик до партнерів вже зараз починати навчання українських військових, яким ймовірно доведеться такі танки використовувати.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
США можуть оголосити про надання Україні танків Abrams вже цього тижня, а Німеччина погодиться надати Leopard - медіа
Адміністрація президента США Джо Байдена "схиляється" до відправлення Україні "значної кількості" танків Abrams M1 й оголошення про це може бути зроблене вже цього тижня - пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американського високопосадовця.
Як зазначає газета, це повідомлення може стати частиною "ширшого дипломатичного порозуміння з Німеччиною", в межах якого Берлін може погодитись надати Києву невелику кількість власних танків Leopard 2, а також схвалити рішення інших країн, зокрема, Польщі, передати українській стороні німецькі танки зі своїх запасів. "Це б врегулювало трансатлантичну суперечку щодо танків", що могла вивести на світло можливі розбіжності у єдності Заходу щодо допомоги Україні, пише видання.
Білий дім поки офіційно не коментує повідомлення.
WSJ зазначає, що зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої пан Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону. Високопосадовець з Німеччини сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном понад тиждень.
Двоє високопосадовців повідомили також і Reuters, що Сполучені Штати, припиняють свій спротив ідеї відправлення Abrams в Україну. Однак, за їхніми словами, вони ще не в курсі щодо остаточного рішення США надати американські танки Україні. Пентагон поки не коментував новину на запит агенції.
Тим часом про те, що цього тижня Німеччина дасть Польщі офіційний дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard до України повідомляє й Bloomberg News із посиланням на власні джерела.
Як Голос Америки повідомляв раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення Берліна про постачання Україні танків німецького виробництва "Леопард" буде оголошене скоро, а тим часом він повторив заклик до партнерів вже зараз починати навчання українських військових, яким ймовірно доведеться такі танки використовувати.
У статті використано матеріали Reuters, Bloomberg.
«Жест відчаю»: експерти в США коментують заяви Шойгу. Відео
В Росії, на тлі їхніх поразок в Україні, заявляють про бажання «реформувати» армію і створити чисельні збройні сили, як це було у радянські часи. Американські військові експерти, які досліджують цю тему, сумніваються у здатності кремля це зробити, принаймні швидко.
На зустрічі з українцями у Чикаго Блінкен розчулився малюнками дітей і хотів знати про потреби переселенців
Державний секретар Ентоні Блінкен минулими вихідними відвідав українську громаду у Чикаго, де мешкає одна з найбільших українських діаспорських громад у США. Блінкен обговорив із представниками місцевої громади облаштування тисяч новоприбулих українців, які втікали від війни, та розчулився на виставці дитячих малюнків від українських дітей війни.
Зворушлива "до сліз" виставка
"Перше, що я подумав, а що якби це були мої діти. Це могли б бути мої діти. Саме тому дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, допоки закінчиться агресія", - заявив Ентоні Блінкен під час свого візиту. За даними американських ЗМІ, у Блінкена - двоє маленьких дітей. Фото з виставки в Інституті модерного мистецтва він опублікував у соціальних мережах.
Про виставку, організовану однією мамою з донькою, що викликала у держсекретаря емоції "до сліз", Голосу Америки розповів Павло Бандрівський. Він - віце-президент Українського конгресового комітету в Іллінойсі й модерував зустріч Блінкена з українською громадою.
"Для нього це було емоційно зворушливо, тому що коли він з нами зустрівся пізніше, то згадував, що виставка змусила його задуматись, у нього також малі діти, і він сказав, що "це могли б бути мої діти, якби не дай Боже щось в нас сталося". Це дуже ефективно йому передало резонанс того, що відбувається в Україні очима дітей", - розповів Бандрівський.
Держсекретар також поділився своїми враженнями від відвідин "українського села" Чикаго.
"Ми зустрілися з групою українців Америки, спільнотою діаспори, яка багатьма способами робить те, що життєво важливо для підтримки України. Зусилля цієї спільноти, можливо, є більшим за будь-що інше, це глибоке вираження суті цієї країни: підтримувати один одного, але також підтримувати інших у разі потреби. Я думаю, через цю велику рішучість досягається успіх", - розповів Блінкен у відео в Twitter.
"Ми зробили ці питання для нього персональними" - активісти
Активісти української громади називають цей візит "історичним". Кажуть, вперше на їхній пам'яті "українське село" відвідує очільник Державного департаменту США.
"Його перше питання було: скажіть, що на мене чекає від ваших українців там на другому поверсі. Я йому пояснив, що питань буде багато, але основне - що треба висилати більше зброї до України, що треба швидше її доставити і щоб ці ракети були [далекого радіусу дії]... Він подякував, і потім на зустрічі наголосив на цих питаннях", - розповідає Бандрівський.
Під час круглого столу з українською громадою Блінкен запевнив, що США не припинять допомогу Україні до перемоги.
"Думаю, наша зустріч з ним була ефективна, ми йому пояснили проблему з різних точок зору - фінансову, освітню, наукову, релігійну, бізнес-сектор - він вийшов з зустрічі з кращим розумінням нашої ситуації", - розповідає Бандрівський.
На круглому столі з громадою держсекретар США, серед іншого, розпитав, як українська діаспора допомагає Україні з часу повномасштабного вторгнення, а також цікавився потребами українських новоприбулих, які змушені були тікати від війни.
"Його також дуже цікавило, чи наша громада буде спроможна прийняти (за деякими оцінками) до 40 тисяч біженців. Бо офіційно штат Іллінойс вже оформив 20 тисяч спонсорів для українців, які бажають приїхати до США. Ми також думаємо, що будуть люди, які приїдуть за іншими програмами. Бо у нас тут є робота, інфраструктура для українців, церкви, магазини", - розповів Бандрівський.
Він додав: "Ми пояснили йому, що коли українці прилітають у США, в наш аеропорт в Іллінойсі, друге питання після подяки - це "чи я можу вийти на роботу вже завтра". Наші українці працьовиті, хочуть заробити, але там є процедура, як отримати номер соціального страхування, дозвіл на роботу. Держсекретар Блінкен сказав, що вони працюють, що спростити цю процедуру".
Сам Блінкен, розповідаючи про круглий стіл, написав у Твіттері: "Ціную можливість почути від лідерів громади про їхні зусилля щодо підтримки України та нещодавно переселених біженців".
Під час круглого столу Ентоні Блінкен також говорив про українських дітей.
"Він був дуже зацікавлений тими проблемами, які ми в громаді бачимо щодня. Коли директорка щоденної української школи сказала, що вони прийняли понад 70 учнів - дітей-біженців з України, що вони мають звикати до нової освітньої системи, він дуже цікавився цим питанням", - сказав Бандрівський.
Офіційно українці, що прибули до США, втікаючи від війни, не мають статусу біженців.
Діаспоряни переконані, що змогли донести потреби українців до держсекретаря США. За словами Павла Бандрівського, жодні прес-релізи не замінять персональної зустрічі.
"Коли ти не здалеку чуєш про чиїсь проблеми, але з перших вуст - як ми їх розв'язуємо, що нас найбільше хвилює - після таких розмов ця проблема стає для нього персональною. Він тоді починає глибше думати, як можна завершити ту війну, як завершити те, що президент Байден ще минулого року назвав "геноцидом українського народу", - ділиться Бандрівський.
Законодавці Іллінойсу: Чикаго - "серце підтримки України"
До круглого столу з українською громадою приєднався і сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін. Українське село в Чикаго він назвав "серцем підтримки України та її народу".
"У нашій країні є сильна українська громада, і я пишаюся тим, що підтримую її з першого ж дня. Мужність, яку продемонстрували ці люди, надихає. Ми будемо продовжувати підтримувати вас", - зазначив сенатор.
Під час виступу разом із держсекретарем сенатор зауважив, що політики час від часу повинні виїжджати зі столиці, щоб особисто побачити і почути потреби їхніх громад: "Потрібно відвідувати громади, щоб бачити, який вплив на них мають рішення нашої зовнішньої політики".
Від Республіканської партії штат Іллінойс до січня представляв Адам Кінзінгер, який також активно підтримує Україну. Він називав Росію терористичною державою, а її дії в Україні геноцидом. "Переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну", - писав напередодні законодавець.
Внаслідок двох випадків стрілянини у Каліфорнії загинуло 18 людей
Семеро людей загинули у понеділок внаслідок двох випадків стрілянини на фермах у Каліфорнії, на південь від Сан-Франциско. Влада повідомила, що четверо людей знайшли мертвими на одному місці, за кілька кілометрів - виявили тіла ще трьох, одна людина отримала вогнепальні поранення.
Шериф округу Сан-Матео Крістіна Корпус заявила, що підозрюваний - 67-річний Чуньлі Чжао, який працював на одному з місць стрілянини.
Його арештували біля відділку поліції, куди він поїхав здаватись. За словами Корпус, підозрюваний співпрацює зі слідчими, але його мотив поки невідомий.
У суботу в місті Монтерей-Парк на півдні Каліфорнії сталась інша масова стрілянина, внаслідок якої загинуло 11 людей і дев'ятеро отримали поранення.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом написав у Twitter, що він був на зустрічі в лікарні з постраждалими під час суботньої стрілянини, коли почув про нові напади в понеділок.
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