Польща проситиме у ЄС компенсацію за Leopard 2 для України, Чехія сподівається на дозвіл Берліна на реекспорт танків

Державний секретар Ентоні Блінкен минулими вихідними відвідав українську громаду у Чикаго, де мешкає одна з найбільших українських діаспорських громад у США. Блінкен обговорив із представниками місцевої громади облаштування тисяч новоприбулих українців, які втікали від війни, та розчулився на виставці дитячих малюнків від українських дітей війни.

Зворушлива "до сліз" виставка

"Перше, що я подумав, а що якби це були мої діти. Це могли б бути мої діти. Саме тому дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, допоки закінчиться агресія", - заявив Ентоні Блінкен під час свого візиту. За даними американських ЗМІ, у Блінкена - двоє маленьких дітей. Фото з виставки в Інституті модерного мистецтва він опублікував у соціальних мережах.

Про виставку, організовану однією мамою з донькою, що викликала у держсекретаря емоції "до сліз", Голосу Америки розповів Павло Бандрівський. Він - віце-президент Українського конгресового комітету в Іллінойсі й модерував зустріч Блінкена з українською громадою.

"Для нього це було емоційно зворушливо, тому що коли він з нами зустрівся пізніше, то згадував, що виставка змусила його задуматись, у нього також малі діти, і він сказав, що "це могли б бути мої діти, якби не дай Боже щось в нас сталося". Це дуже ефективно йому передало резонанс того, що відбувається в Україні очима дітей", - розповів Бандрівський.

Держсекретар також поділився своїми враженнями від відвідин "українського села" Чикаго.

"Ми зустрілися з групою українців Америки, спільнотою діаспори, яка багатьма способами робить те, що життєво важливо для підтримки України. Зусилля цієї спільноти, можливо, є більшим за будь-що інше, це глибоке вираження суті цієї країни: підтримувати один одного, але також підтримувати інших у разі потреби. Я думаю, через цю велику рішучість досягається успіх", - розповів Блінкен у відео в Twitter.

"Ми зробили ці питання для нього персональними" - активісти

Активісти української громади називають цей візит "історичним". Кажуть, вперше на їхній пам'яті "українське село" відвідує очільник Державного департаменту США.

"Його перше питання було: скажіть, що на мене чекає від ваших українців там на другому поверсі. Я йому пояснив, що питань буде багато, але основне - що треба висилати більше зброї до України, що треба швидше її доставити і щоб ці ракети були [далекого радіусу дії]... Він подякував, і потім на зустрічі наголосив на цих питаннях", - розповідає Бандрівський.

Під час круглого столу з українською громадою Блінкен запевнив, що США не припинять допомогу Україні до перемоги.

"Думаю, наша зустріч з ним була ефективна, ми йому пояснили проблему з різних точок зору - фінансову, освітню, наукову, релігійну, бізнес-сектор - він вийшов з зустрічі з кращим розумінням нашої ситуації", - розповідає Бандрівський.

На круглому столі з громадою держсекретар США, серед іншого, розпитав, як українська діаспора допомагає Україні з часу повномасштабного вторгнення, а також цікавився потребами українських новоприбулих, які змушені були тікати від війни.

"Його також дуже цікавило, чи наша громада буде спроможна прийняти (за деякими оцінками) до 40 тисяч біженців. Бо офіційно штат Іллінойс вже оформив 20 тисяч спонсорів для українців, які бажають приїхати до США. Ми також думаємо, що будуть люди, які приїдуть за іншими програмами. Бо у нас тут є робота, інфраструктура для українців, церкви, магазини", - розповів Бандрівський.

Він додав: "Ми пояснили йому, що коли українці прилітають у США, в наш аеропорт в Іллінойсі, друге питання після подяки - це "чи я можу вийти на роботу вже завтра". Наші українці працьовиті, хочуть заробити, але там є процедура, як отримати номер соціального страхування, дозвіл на роботу. Держсекретар Блінкен сказав, що вони працюють, що спростити цю процедуру".

Сам Блінкен, розповідаючи про круглий стіл, написав у Твіттері: "Ціную можливість почути від лідерів громади про їхні зусилля щодо підтримки України та нещодавно переселених біженців".

Під час круглого столу Ентоні Блінкен також говорив про українських дітей.

"Він був дуже зацікавлений тими проблемами, які ми в громаді бачимо щодня. Коли директорка щоденної української школи сказала, що вони прийняли понад 70 учнів - дітей-біженців з України, що вони мають звикати до нової освітньої системи, він дуже цікавився цим питанням", - сказав Бандрівський.

Офіційно українці, що прибули до США, втікаючи від війни, не мають статусу біженців.

Діаспоряни переконані, що змогли донести потреби українців до держсекретаря США. За словами Павла Бандрівського, жодні прес-релізи не замінять персональної зустрічі.

"Коли ти не здалеку чуєш про чиїсь проблеми, але з перших вуст - як ми їх розв'язуємо, що нас найбільше хвилює - після таких розмов ця проблема стає для нього персональною. Він тоді починає глибше думати, як можна завершити ту війну, як завершити те, що президент Байден ще минулого року назвав "геноцидом українського народу", - ділиться Бандрівський.

Законодавці Іллінойсу: Чикаго - "серце підтримки України"

До круглого столу з українською громадою приєднався і сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін. Українське село в Чикаго він назвав "серцем підтримки України та її народу".

"У нашій країні є сильна українська громада, і я пишаюся тим, що підтримую її з першого ж дня. Мужність, яку продемонстрували ці люди, надихає. Ми будемо продовжувати підтримувати вас", - зазначив сенатор.

Під час виступу разом із держсекретарем сенатор зауважив, що політики час від часу повинні виїжджати зі столиці, щоб особисто побачити і почути потреби їхніх громад: "Потрібно відвідувати громади, щоб бачити, який вплив на них мають рішення нашої зовнішньої політики".

Від Республіканської партії штат Іллінойс до січня представляв Адам Кінзінгер, який також активно підтримує Україну. Він називав Росію терористичною державою, а її дії в Україні геноцидом. "Переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну", - писав напередодні законодавець.