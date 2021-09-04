Польща збільшує закупівлю газу зі США, щоб "не залежати від поставок зі східного напрямку"

Польська нафтогазова компанія PGNiG уклала 20-річний контракт з американською компанією з Луїзіани Venture Global на додаткову закупівлю 2 млн тон зрідженого газу на рік.

Таким чином загальні поставки американського зрідженого газу до Польщі сягнуть 5,5 млн тон на рік, або 7,4 млрд кубометрів після регазифікації, повідомили компанії в прес-релізах. Перші поставки за контрактом очікуються в 2023 році.

Віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін наголосив на важливості контракту для енергонезалежності країни. "Американський газ, наданий надійним передбачуваним партнером, разом із паливом, що надійде до Польщі через Балтійський трубопровід з Норвегії, дозволить нам не залежати від поставок зі східного напрямку", - заявив посадовець.

Майк Сабель з Venture Global відзначив екологічні переваги американського газу: "Обрання більш чистого природного газу зі Сполучених Штатів не лише збільшить енергобезпеку Польщі, але і зменшить викиди вуглецю".

Раніше міністр енергетики США Дженніфер Гренголм назвала російський газ "найбруднішим в світі", через те, що його видобуток та використання супроводжуються значними викидами вуглецю.

Дивіться також: Про що Володимир Зеленський домовлявся у Каліфорнії? Відео