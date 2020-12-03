ЛГБТ це люди, а не ідеологія - комісарка Ради Європи з прав людини звернулась до влади Польщі

У Раді Європи у четвер звернули увагу на дії влади Польщі, оприлюднивши меморандум, що засуджує те, як Польща ставиться до своїх ЛГБТ громадян та стигматизує їх.

У доповіді, Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович розкритикувала правлячу націоналістичну партію Польщі "Право і справедливість" за погіршення умов для ЛГБТ осіб та ставлення до них. Міятович звернулась до президента Анджея Дуди. На думку Міятович, Дуда, який назвав ЛГБТ рух "ідеологією, гіршою за комунізм", підтримав ненависть.

"Стигматизація та мова ненависті несуть реальний ризик легітимізації насильства", - зазначила Міятович у звіті. "ЛГБТ - це люди, а не ідеологія".

Комісарка навела випадки, коли польська влада заохочувала пропаганду, риторику ненависті та соціальне відчуження, вказавши зокрема на декларації місцевих органів влади у шести польських містах про зони, вільні від ЛГБТІ, як пропаганду ненависті та продовження стигматизації громади.

Як повідмоляє Reuters, у четвер польський уряд відкинув критику з боку Міятович, зазначивши, що інститут шлюбу як союзу між чоловіками та жінками визначений у конституції Польщі. Раніше керівник партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав ЛГБТ "загрозою для традиційної сім'ї".

У листопаді прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що ставлення Польщі та Угорщини до "базових цінностей ЄС", наприклад, щодо питань ЛГБТ є "неприйнятними".

Міятович закликала відхилити польські закони, які перебувають на розгляді в парламенті, бо вони, на її думку, спрямовані проти ЛГБТ.

"Державні органи влади, політики та лідери громадської думки в Польщі не [повинні] брати участь у висловлюваннях ненависті чи будь-якому дискурсі, що зневажає ЛГБТІ, ... рішуче засуджувати такі дії та заяви, в тому числі, коли вони надходять від приватних суб'єктів", - сказала вона.

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