Польща погодила передачу Україні МіГів. 4 з них "відправляються в цей момент" - президент Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Чотири з них прибудуть в Україну «у наступні кілька днів».

«Найближчими днями ми передамо Україні чотири літаки в повному робочому стані”, - заявив президент Дуда. - “Можна буквально сказати, що ми відправляємо ці МіГи в Україну в цей момент”.

Він також додав, що “решта літаків перебувають на обслуговуванні й готуються (до відправлення в Україну - ред.ГА)”. Скільки загалом винищувачів Польща передасть Україні, президент Дуда не уточнив. Як пишуть західні ЗМІ, мова йде про цифру від 11 до 19 одиниць.

Свої МіГи Польща має намір замінити американськими літаками F-35 та південнокорейськими FA-50, - зазначив глава держави.

“Що стосується МіГ-29, які досі є літаками ППО нашої країни, дійсно, таке рішення спочатку ми ухвалили на рівні вищих органів державної влади, а потім уряд затвердив спеціальну постанову з цього приводу. (...) Їх замінять нещодавно поставлені літаки з Південної Кореї FA-50, перші очікуються наприкінці цього року. А також ескадрильї F-35”, - сказав президент Польщі.

Заява президента Польщі пролунала у четвер, 16 березня, під час прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом, який наразі перебуває у Варшаві.

«Цих МіГів у нас ще є десяток, — сказав президент Дуда. — Це літаки, які ми отримали від армії НДР на початку 1990-х років. Це останні роки їхньої експлуатації, відповідно до їхніх технічних можливостей", - цитує президента Дуду польське видання Defence 24.

Коли польські МіГи прибудуть в Україну, Польща стане першим членом НАТО, який виконає запит України щодо постачання їй бойових літаків.

У лютому Велика Британія заявила, що розпочинає тренування українських пілотів як «перший крок» до відправлення в Україну реактивних літаків. У США, як стало відомо нещодавно, прийняли двох українських пілотів, щоб оцінити їхні навички перед тим, як готувати можливу програму із тренування.

За даними спеціалізованого видання Janes World Air Forces, яке публікує кількість авіаційного озброєння та техніки в різних країнах світу, Збройні сили Польщі мають в арсеналі 21 МіГ одномісної модифікації та 6 МіГів двомісної.

Крім Польщі, МіГи мають також мають Болгарія (11 одномісних та 3 двомісних) та Словаччина (9 одномісних та два двомісних). У виданні додають, що не всі словацькі винищувачі є в робочому стані.

Болгарія також має штурмовики радянського виробництва Су-25 (шість одномісних та два двомісних), в бою їх використовують для підтримки сухопутних військ.