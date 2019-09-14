Як Польща готується до війни з Росією - National Interest

Після незаконної анексії Криму Росією, Польща значно наростила видатки на оборону і втілює масштабну програму з оновлення власних збройних сил. Детально проаналізував дії Польщі з модернізації збройних сил аналітик Себестьян Роблін в статті для видання National Interest.

Варшава оголосила План технічної модернізації оборони обсягом 43,2 мільярда євро на 2017-2026 роки. Хоча це видається і великою сумою, застарілі польські збройні сили вимагають навіть більших інвестицій, вважає польський аналітик Кшиштоф Куска. Польщі вже подала заявку а купівлю американських літаків F-35 та європейських танків "Леопард", а також замовила нові польські гвинтокрили.

Все ж, повітряний простір над Польщею залишається вразливим для російських ракет з Калінінграда, також деякі польські летовища теоретично можуть бути вражені російськими системами С-400.

Тому Польща дбає, щоб нові F-35 не можна було знищити ще на землі і планує закупити дві батареї Patriot PAC-3. Такі самі батареї купує і Румунія, що створить "щит" ВПС від Чорного моря до Балтійського моря, зазначає Роблін.

Щодо артилерії, то польські сухопутні сили повинні мати здатність вразити російські батареї. Цим продиктована закупівля двадцяти М142 HIMARS за ціною 414 мільйонів доларів, йдеться в статті. Також країна виробляє міномети та гаубиці для сухопутних сил.

Польські військово-морські сили закуповують вертольоти AW-101, здатні перевозити до 40 військових, виявляти та знешкоджувати підводні човни. Однак, польське військо ще потребує атакувальні вертольоти, переконаний Куска, адже радянські Мі-24 вже застаріли на полі бою. ВМС планують придбати нові підводні човни.

Майже 700 мільйонів доларів Польща спрямовує на кіберзахист.

Хоча польський президент Анджей Дуда і намагається провадити більш авторитарну політику в Польщі, на відміну від націоналістів Австрії, Угорщини, Франції та Італії, він не підтримує Путіна, пише дослідник. Польща, яка у минулому перебувала під контролем Росії та Німеччини, тепер активно нарощує бойову міць. Якою буде відповідь Росії, питає Роблін.

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