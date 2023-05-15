Польща отримала першу американську установку HIMARS

Варшава отримала свою першу партію ракетних систем залпового вогню HIMARS виробництва США в межах модернізації польської армії на тлі російської війни в Україні.

Міністр оборони Маріуш Блащак під час церемонії передачі установок на авіабазі у Варшаві заявив, що бойові дії в Україні довели цінність HIMARS і що Польща як країна НАТО прагне закупити загалом 500 таких систем.

"Ми стежимо за розвитком подій в Україні і знаємо, що артилерія відіграє ключову роль у війні, у відсічі російському вторгненню", - сказав він.

Пускові установки надійдуть до 1-ї артилерійської бригади на північному сході Польщі, сказав Блащак: "Їхнім завданням буде стримування (агресора) та посилення збройних сил Польщі на східному фланзі країни та НАТО".

За контрактом 2019 року Польща витратить близько 414 мільйонів доларів на придбання 18 бойових установок HIMARS і двох навчальних установок HIMARS, а також боєприпасів і супутнього обладнання.

Угода включає логістику та навчання, зокрема у місті Торунь планується відкрити військову академію із навчання роботі з HIMARS, в тому числі для військ з інших країн НАТО, які вже мають або планують отримати пускові установки.

Торік після початку повномасштабної війни Польща отримала низку американських ракетних комплексів Patriot, цього року очікується поставка ще однієї батареї. Також до країни надійшли перші танки Abrams із США, а також танки та гаубиці з Південної Кореї. Також Варшава планує отримати сучасні західні винищувачі, що мають замінити повітряний флот радянських реактивних винищувачів МіГ-29, які Польща погодилася надати Україні.

Восени у Польщі відбудуться парламентські вибори, тож теперішній уряд Польщі широко повідомляє про військові закупівлі, намагаючись заспокоїти поляків, занепокоєних безпековими викликами для країни через війну Росії в Україні.