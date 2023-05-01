Вступ України в ЄС і зближення Європи із США - Польща назвала пріоритети свого головування в Раді ЄС

Пріоритетом головування Польщі в Раді Євросоюзу буде тісніша співпраця зі Сполученими Штатами та сприяння вступу України й Молдови до ЄС. Про це заявив президент Анджей Дуда у спільній промові із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким у день 19-ї річниці вступу Польщі до Європейського Союзу, повідомляє польське радіо RMF24.

Як зазначив Дуда, Варшава прихильна до політики відкритих дверей, тому приєднання України, Молдови, а також країн Західних Балкан до Євросоюзу, буде пріоритетом головування Польщі у Раді ЄС у 2025 році. "Це країни, це суспільства, які більше десятка років чекали на те, щоб стати частиною європейської спільноти, – сказав Дуда. - Ми з прем’єр-міністром (Моравецьким – ред.) чудово знаємо, що означає довго чекати; що означає хотіти бути частиною вільного Заходу, частиною якого ми сьогодні є в політичному сенсі".

Він нагадав, що торік в лютому був ініціатором листа президентів щодо якнайшвидшого прийняття України до ЄС з метою надання Україні статусу кандидата в ЄС. "Спочатку багато хто не повірив; думав, що це буде тривалий процес, а це виявилося можливим за кілька місяців. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все для того, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", - сказав Дуда.

Також, як повідомив Дуда, серед пріоритетів головування Польщі у Раді ЄС буде зміцнення євроатлантичних зв'язків і співпраці зі Сполученими Штатами. "Більше Сполучених Штатів у Європі, більше Європейського Союзу в Сполучених Штатах", - підкреслив він і додав, що йдеться про співпрацю в економіці та безпеці.

Минулого тижня під час свого візиту до Монголії Дуда висловив сподівання, що "Монголія може зробити значний внесок у зусилля міжнародної спільноти щодо захисту міжнародного права та допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності".

"Протягом багатьох років Польща спостерігає та визнає зусилля Монголії не лише у розбудові демократії всередині країни, але й у захисті миру та безпеки в усьому світі, – цитує Дуду TVP World. - Як президент Республіки Польща, я хочу запевнити вас, що ми розуміємо монгольський народ так, як мало хто з інших народів. Так само як і ви, протягом століть ми були затиснуті між двома домінуючими сусідами", – сказав Дуда, маючи на увазі Монголію, що розташована між Росією та Китаєм, і Польщу, яка ділить кордон зокрема із Росією та Німеччиною.

"Ми розуміємо, що перша та інстинктивна реакція на наявність таких сусідів - бути прагматично обережними. Проте у довгостроковій перспективі таке ставлення може призвести до зменшення або, в гіршому випадку, до втрати незалежності", – сказав Дуда, продовживши, що "Монголія це знає, і саме тому вона роками розширювала" свої відносини із "третіми сусідами". "Тож я хочу запросити вас з цього місця приєднатися до великої міжнародної коаліції вільного світу, яка зараз веде серйозну боротьбу з диктатурою та порушенням міжнародного права", - додав польський президент.