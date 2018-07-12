Польщі сподобалась жорстка риторика Трампа стосовно НАТО

На думку лідера Польщі, ці дискусії призведуть до збільшення оборонних видатків союзниками. За словами Анджея Дуди, видимі розколи між Трампом та іншими членами НАТО на дводенному саміті у Брюсселі несерйозні. Для Польщі важливо, щоб союзники по НАТО збільшили витрати на обороноздатність, щоб убезпечити східноєвропейський регіон, який межує з Росією.

Під час суперечливого дводенного саміту у Брюсселі президент Дональд Трамп закликав країни НАТО негайно підняти рівень видатків на оборону до рівня 2% ВВП.

​На запитання Трампу під час прес-конференції, чи він все ще загрожує вийти з НАТО і чи зможе він це зробити без рішення Конгресу, президент США відповів: «Напевно, я можу, але не вважаю це необхідним».

Він заявив, що надзвичайно «незадоволений ситуацією», але врешті-решт члени альянсу підтвердили свої наміри підвищити військові асигнування.

Запеклі дискусії «безсумнівно підтверджують єдність НАТО, про це навіть не йдеться» - заявив Анджей Дуда.​

Польський президент здивувався тому, що інші західні лідери могли розкрити конфіденційні розмови між політиками. Він переважно підтримував позицію Трампа та хвалив його.

Запеклі дискусії «безсумнівно підтверджують єдність НАТО, про це навіть не йдеться» - заявив Анджей Дуда.

Польський лідер запевнив, що Трамп продовжуватиме підтримувати Польщу.

«Неможливо повірити, щоб Трамп перестав підтримувати безпеку у нашому регіоні. Також, було б шокуючим, якби він пішов на поступки Володимиру Путіну, враховуючи те, що Росія робить в Україні. Це – агресор і окупант» - додав Дуда.

«Було б шокуючим, якби Трамп пішов на поступки Володимиру Путіну, враховуючи те, що Росія робить в Україні. Це – агресор і окупант» - додав Дуда.

За інформацією редактора видання Foreign Policy Шарон Вайнбергер, польський та американський президенти зустрілись щоб обговорити збільшення присутності американських військ в Польщі.

​Нагадаємо, що 11 липня звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.​

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