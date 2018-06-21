Померла легендарна горила Коко, яка оволоділа мовою знаків

Коко, горила, яка опанувала мову жестів і показала світу, що можуть робити великі людиноподібні мавпи, померла уві сні у віці 46 років, повідомляє CNN із посиланням на "Фонд горил" (The Gorilla Foundation).

«Коко торкнулася життя мільйонів як посол для всіх горил і ікона для міжвидового спілкування та співпереживання, – йдеться в повідомленні. – Її любили і за нею сумуватимуть».

Горила народилася в зоопарку Сан-Франциско в 1971 році і почала вивчати мову жестів на початку життя. Як відомо, вона розуміла близько 2000 слів розмовної англійської мови.

Дослідники перевезли її в Стенфорд у 1974 році і створили "Фонд горил", неприбуткову організацію, яка працює над збереженням та захистом горил. Коко і Фонд горил пізніше переїхали в гори Санта-Крус.

За словами Фонду, Коко розкрила світу дуже багато про емоційну здатність та пізнавальні здібності горил.

Коко зняли в декількох документальних фільмах і двічі на обкладинці National Geographic. Перша обкладинка містила фотографію, яку вона зробила сама – своє відображення в дзеркалі, зазначає фундація.

Про Коко багато розповідали ЗМІ, а також випустили книгу ілюстрацій про неї та кошеня, яка жило з нею. Крім того, Коко була відома як художниця, і її картини демонстрували на виставках.

"Фонд горил" продовжуватиме працювати над збереженням горил через проекти, що тривають, у тому числі додаток для мови знаків, у якому представлена Коко.

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