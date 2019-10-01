Помпео звинувачує демократів у спробі цькування працівників Держдепу

Державний секретар США Майк Помпео висловив занепокоєння через вимогу конгресменів-демократів до його підлеглих надати свідчення у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президенту США. Про це глава зовнішньополітичного відомства США написав у Твітері.

На думку Помпео, прохання демократів є «спробою залякати, зацькувати та поводитися неправомірно із відданими професіоналами».

Процес щодо імпічменту розпочали демократи у Палаті представників через, на їх погляд, тиск президента США на Україну, аби провести розслідування, що могло би зашкодити конкуренту Трампа на майбутніх виборах Джо Байдену.

У листі до голови комітету Палати представників із закордонних справ Помпео написав, що дізнався про листи із залякуваннями, які працівники комітету надіслали службовцям Держдепу. У відповідь працівники зовнішньополітичного відомства попросили законодавців слідувати усталеній практиці та спілкуватися через бюро з юридичних справ Державного департаменту.

Помпео підкреслює, що він не допустить цькування своїх працівників і використає усі можливості, аби запобігти цьому. Він також обіцяє оприлюднити будь-які спроби залякування працівників установи, яку він очолює.

У листі Помпео піднімає питання, а чи має повноваження комітет Палати представників США викликати працівників Держдепу, і чи було дотримано юридичних вимог в процесі виклику.

Крім того, Державний секретар США вказує, що дати, на які були призначені слухання, не дають працівникам Державного департаменту достатньо часу на підготовку, зокрема, аби щоб отримати юридичну консультацію від юристів Державного департаменту, а в окремих випадках - особистих адвокатів.

27 вересня конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ, розвідки, нагляду та реформ звернулись з офіційною вимогою до Державного секретаря Майка Помпео, щоб він до 4-го жовтня надав документи, пов'язані зі співпрацею адміністрації США з Україною.

Вони також призначили час свідчень для низки посадовців Держдепу, включно із екс-послом США в Україні Марі Йованович, спеціальним представником Державного департаменту з питань України Волкером та іншими.

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