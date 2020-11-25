США підтвердили відданість боротьбі з насильством проти жінок

Держсекретар США Майк Помпео виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Текст заяви розміщений на сайті Державного департаменту США.

«У всьому світі насильство проти жінок щорічно завдає шкоди не лише мільйонам жінок і дівчат, але також їх громадам і родинам, - констатував держсекретар. - Насильство щодо жінок на робочому місці, вдома, в школі або в результаті конфлікту або кризи є неприпустимим. Сполучені Штати визнають вроджену гідність кожної жінки і дівчинки і віддані зусиллям щодо запобігання насильству проти жінок і боротьбі з ним».

«Кожна жінка і дівчинка заслуговує життя, в якому немає місця насильству. Ліквідація насильства проти жінок усуває серйозні перешкоди на шляху до розширення прав і можливостей жінок, дозволяючи їм ставати першопрохідницями, новаторками і лідерками. Ці зусилля вимагають самовіддачі від урядів, приватного сектора і громадянського суспільства, щоб домогтися стійких результатів. Сполучені Штати з гордістю відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок 25 листопада і 16 днів активізму проти гендерного насильства», - наголошується в заяві глави зовнішньополітичного відомства.

«Сполучені Штати визнають, що пандемія COVID-19 унікальним чином і непропорційно сильно вплинула на жінок - від збільшеного рівня насильства проти жінок до посилення нестабільності зайнятості, - зазначив Помпео. - Міжнародній спільноті час об'єднатися, щоб покласти край насильству щодо жінок, підтримати жертв і розширити їх можливості, щоб вийти з пандемії COVID-19 сильніше, ніж будь-коли раніше. Сполучені Штати віддані цій справі в ім'я національної безпеки, глобального процвітання, а також прав і гідності жінок і дівчат у всьому світі».

Сьогодні генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала Україну ратифікувати Стамбульську Конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Венедіктова також відзначила, що пандемію стала каталізатором насильства проти жінок в Україні.

"Внаслідок зростання безробіття, самоізоляції та з інших причин рівень домашнього насильства в країні зріс і проблема нагально потребує вирішення. Упродовж поточного року за статтею домашнє насильство (ст. 126-1 КК України) зареєстровано більше 2,7 тисяч правопорушень, минулого року – 1,5 тисячі. У 2020 році 1,7 тисячі проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, проти 758 торік", - написала генеральна прокурорка на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця наголосила, що основні положення Стамбульської Конвенції щодо криміналізації діянь, пов’язаних із домашнім насильством вже імплементовані в українське законодавство.

"Однак Стамбульська Конвенція передбачає більш глибокі зміни, зокрема, відповідне навчання суддів, прокурорів, адвокатів, поліцейських, які працюють з вразливими потерпілими від домашнього насильства щодо недопущення вторинної та повторної віктимізації, а також навчання стандартам ефективного розслідування в таких категоріях справ. Це дозволить нам перейти на якісно новий рівень протидії знущанню над жінками", - заявила Венедіктова.

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