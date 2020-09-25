Помпео відвідає Грецію, Італію, Ватикан та Хорватію наступного тижня

З 27-го вересня по 2-ге жовтня державний секретар США Майк Помпео відвідає з робочим візитом Грецію, Італію, Ватикан та Хорватію. Про це йдеться у заяві речниці Держдепу Морган Ортагус оприлюдненій на сайті Державного департаменту США.

Повідомляється, що візит до Греції позначить спільну відданість країн просуванню безпеки, миру та процвітанню у східному середземномор'ї та потужність альянсу між США та Грецією. У ході візиту буде підписано двосторонню угоду щодо науки та технологій, відбудеться зустріч з бізнес-лідерами енергетичного сектору. Помпео також відвідає військово-морську базу на Криті.

В Італії Помпео обговорить із лідерами країни двосторонні відносини, відповідь на пандемію коронавірусу, питання безпеки.

У Ватикані Помпео виступить на симпозіумі з приводу захисту релігійної свободи, зустрінеться із очільниками Ватикану.

У Ховатії Помпео зустрінеться із лідерами країни та міністром оборони.

"Лідери обговорять нагоди для тіснішої співпраці між США та Хорватією у ключових сферах, включно зі співпрацею у царині безпеки, зростання інвестиційних відносин між країнами та зусилля Хорватії спрямовані на просування інтеграції Західних Балкан", - повідомляє сайт Державного департаменту США.

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