Помпео назвав іранський режим "провідним спонсором антисемітизму у світі" і заявив, що США не дозволять Тегерану мати ядерну зброю

Через два роки після рішення президента Дональда Трампа відмовитися від "помилкової ядерної угоди" з Іраном, зрозуміло, що глава держави на той час прийняв правильне рішення. Про це йдеться у заяві державного секретаря Майка Помпео на сайті Державного департаменту та у Twitter.

"Два роки тому Дональд Трамп оголосив про сміливе рішення захистити світ від насильства та ядерних погроз Ірану, вийшовши із Іранської угоди. Сьогодні американці у більшій безпеці, а Близький Схід - більш мирний, аніж якщо б ми залишалсь у JCPOA".

JCPOA, також відома як Іранська ядерна угода, - була підписана у січні 2016 року між Іраном та п'ятьома постійними представниками Радбезу ООН - США, Великою Британією, Францією, Росією, Китаєм, а також Німеччиною та ЄС.

З моменту виходу США з "хибної" JCPOA, який у повідомленні держдепу названо "фасадом безпеки", "ми ввели найсуворіші санкції в історії і не дозволили Ірану фінансувати та постачати мільярди доларів терористам".

Державний секретар нагадав, що "75 років тому США об'єдналися зі своїми союзниками, щоб позбавити світ від нацистів та їхньої ідеології ненависті". "Сьогодні ми стикаємося із серйозним викликом перед світом з боку іншого злочинного режиму, і ми ще раз закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас у запобіганні провідному світовому державному спонсору антисемітизму".

Помпео підкреслив, що США "використають усі дипломатичні можливості для забезпечення продовження ембарго ООН на озброєння". За його словами, США "ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю".

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