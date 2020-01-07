Державний секретар США назвав знищення Солеймані вірним кроком

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок виступив з коментарями з приводу ситуації з Іраном на тлі ескалації напруженості між двома країнами після того, як минулої п'ятниці у ході завданого американськими військовими авіаудару був вбитий іранський генерал Касем Солеймані.

Держсекретар підкреслив, що Солеймані несе відповідальність за вбивства багатьох американців і що він готував нові терористичні акти. Помпео знову підтвердив, що усунення Солеймані було правильним кроком.

Держсекретар підкреслив, що візит Солеймані до Багдаду не носив дипломатичного характеру.Торкаючись ядерних амбіцій Ірану та Північної Кореї, Помпео констатував, що у цих випадках США застосовують різну стратегію.

Зокрема, він заявив, що США очікують, що Кім Чен Ин виконає свої обіцянки щодо денуклеаризації.

Повернувшись до іранської проблеми, держсекретар нагадав, що дії Ірану і його маріонеток ставлять під загрозу життя американців, і наголосив на необхідності надання максимального тиску на Тегеран.

Торкаючись питання про культурні пам'ятки Ірану і можливу небезпеку для них, Помпео підкреслив, що справжню небезпеку для культурних цінностей Ірану представляють не США, а сам іранський режим.

Раніше у вівторок стало відомо, що США відмовилися видати візу міністрові закордонних справ Ірану Мохаммад Джаваду Заріфі, що збирався в четвер взяти участь в засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку

Засідання Ради Безпеки по Ірану дозволило б Заріфа виявитися в центрі уваги світової громадськості і піддати США публічній критиці за вбивство Солеймані.

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