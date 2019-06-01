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Україна

Помпео та Меркель обговорили Україну, протидію агресії Росії

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Протидія агресії Росії та підтримка України увійшли до кола "ключових спільних пріоритетів" США та Німеччини, які обговорили у п'ятницю державний секретар Сполучених штатів Майк Помпео та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Сайт Держдепу США також відзначає, що Помпео та Меркель обговорили загрозу з боку Ірану американським інтересам на Близькому Сході, необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресії у регіоні. Темами обговорення також стали спільні зусилля країн щодо політичного вирішення конфлікту в Афганістані.

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