Помпео та Меркель обговорили Україну, протидію агресії Росії

Протидія агресії Росії та підтримка України увійшли до кола "ключових спільних пріоритетів" США та Німеччини, які обговорили у п'ятницю державний секретар Сполучених штатів Майк Помпео та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Сайт Держдепу США також відзначає, що Помпео та Меркель обговорили загрозу з боку Ірану американським інтересам на Близькому Сході, необхідність протидії ракетній активності Ірану та його агресії у регіоні. Темами обговорення також стали спільні зусилля країн щодо політичного вирішення конфлікту в Афганістані.

Дивіться також: США виділили 10 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні зміцнити кібербезпеку