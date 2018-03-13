Помпео може надати нового поштовху політиці США стосовно Росії та Китаю

Рішення Трампа звернутись до Сенату про затвердження теперішнього директора ЦРУ Майка Помпео на посаді держсекретаря США може стати поштовхом до перегляду політики США стосовно Росії.

Лідер демократичної меншості Сенату США Чак Шумер заявив, що він сподівається, що Майк Помпео «перегорне сторінку», і на посаді держсекретаря і провадитиме жорсткішу політику стосовно Росії та її президента Путіна.

Висунення кандидатури Помпео на посаду держсекретаря на заміну Рексу Тіллерсону не викликає подиву, пише у своїй колонці для USA Today дослідник американського центру Brookings Institution Майкл О’Ганлан.

Тіллерсон заслуговує на визнання, переконаний дослідник. Він займав виважену політику з ключових питань, таких як відносини з Іраном та Північною Кореєю, збалансовано підходив до співпраці з такими силами, як Росія та Китай, і підтримував гарні робочі відносини з іншими членами команди Трампа, наприклад, з міністром оборони Джимом Маттісом.

Помпео має зберегти і розвинути те, що Тіллерсон робив вірно, вважає дослідник. Будучи директором ЦРУ, Помпео мав можливість виступати з критикою, але не пропонувати власні ідеї.

Тепер Помпео матиме можливість формулювати політику стосовно Росії та Китаю. У зверненні минулого грудня президента Трампа з питань національної стратегії з безпеки, та в стратегії національної оборони, виданої в січні, обидві країни характеризуються однаково, наголошує О'Ганлан. Все ж, новий держсекретар має розмежувати політику стосовно Китаю та Росії, переконаний дослідник.

Путін кидає виклик американській політиці та інтересам США в Європі і на Близькому Сході, а в середині США зосереджується на втручанні до ЗМІ та виборів. Він вбачає у послабленні Америки частину своєї мети в житті, наголошує дослідник. На контрасті з Росією, Китай є силою, що зростає. Керівництво Китаю допомагає США в політиці з Північної Кореї і займає більш конструктивну позицію.

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