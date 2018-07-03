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Держдеп: Помпео провів телефонні переговори з Лавровим

  • Голос Америки
Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Посадовці обговорили підготовку до зустрічі між президентом США Трампом та президентом Росії Путіним, а також питання Сирії та Північної Кореї. Про це повідомляє Державний департамент США.

Раніше офіційний Вашингтон та Москва синхронно заявили про місце та час проведення зустрічі президентів Росії та США. Саміт лідерів відбудеться 16-го липня у Фінляндії.

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