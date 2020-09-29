США розширюють можливості доставки до Європи зрідженого газу, щоб зменшити енергетичну залежність від Москви - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не лише виступає проти газопроводу "Північний потік - 2", а й розширює можливості з доставки зрідженого природного газу до Європи.

Політика президента США Дональда Трампа полягає в тому, щоб вся Європа розширила можливості диверсифікації джерел енергії, і "не залежала від Росії та "Газпрому", - заявив глава зовнішньополітичного відомства США.

"Це недобре, це небезпечно, це створює ризики, і, щиро кажучи, в цьому випадку люди платять більше, щоб опалювати свої будинки", - сказав Помпео в інтерв'ю Афінському інформаційному агентству.

За його словами, США не тільки заявляють про своє неприйняття "Північного потоку - 2", а й працюють над розширенням своїх можливостей із доставки до регіону зрідженого природного газу і підвищення доступності інших джерел енергії, серед яких - нафта і нафтопродукти.

"Ми сподіваємося, що ця робота триватиме, ми на це розраховуємо, - сказав глава американської дипломатії. - Американська участь тут дійсно унікальна, і я думаю, що це буде означати справді хороші речі: велику диверсифікацію джерел енергії, дешевшу енергію, а також роботу з такими надійними партнерами, як компанії зі США".

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