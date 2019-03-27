Помпео: Росія намагатиметься втрутитись у вибори в Україні

Росія буде намагатись втрутитись у вибори в Україні. Таку оцінку озвучив Держсекретар США Майк Помпео під час слухань у Комітеті бюджетних асигнувань Палати представників США.

"Росія втручалась у вибори у США і буде намагатись втрутитись у вибори в Україні у ті півтора тижні, що залишились і протягом тижнів, коли йтиметься про формування уряду", - заявив Помпео, відповідаючи на питання конгресмена Ніти Лові.

США рішуче протидіють загрозам від Росії, і Путін це розуміє, запевнив Помпео. "Стосовно Росії, думаю, ми продемонстрували нашу рішучість і, вважаю, Володимир Путін це розуміє. Я думаю, ми продемонстрували нашу рішучість протидіяти тим загрозам, які він створює для Європи та Заходу".

"Ризик продовжує існувати. Ми ставимось до нього серйозно", - додав Помпео.

В таких сферах, як санкційна політика, виявлення та висилка шпигунів, збільшення оборонного бюджету, а також конкуренція в сфері постачання енергоресурсів - приклади політики США, яка непокоїть росіян.

"Це не тільки санкції, які перевершують те, що робила будь-яка інша адміністрація, не лише висилка 60 російських шпигунів зі США, збільшення оборонного бюджету США однозначно не приносить радощів російському керівництву. Той факт, що ми експортуємо нафту та газ по всьому світові, створюючи конкуренцію для російської нафти та газу, це, запевняю вас, глибоко непокоїть росіян", - наголосив Помпео, виступаючи перед американськими законодавцями.

Водночас, зауважив держсекретар, США намагаються знайти сфери можливої взаємодії з Росією. Він, зокрема, навів приклад конфлікту в Сирії, де США та Росія мають можливість взаємодіяти в спільних інтересах.

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