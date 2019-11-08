Від Росії та Китаю походить загроза вільним суспільствам - державний секретар США у Берліні

За три десятиріччя після падіння Берлінського муру, США заявляють, що Вашингтону і його союзникам все ще доводиться протистояти серйозним противникам, включно з комуністичним режимом. Вільний світ повинен продовжувати захищатися від загроз, які походять від Росії і Китаю. Держсекретар Майк Помпео сказав про це у п'ятницю, виступаючи з промовою у Берліні.

Уникнути залежності від російської енергетики

На думку Помпео, дві демократичні країни - США і Німеччина мають значний політичний і економічний капітал і міць, однак, і їм непросто стримувати загрозу з боку невільних країн.

«Саме тому ми так рішуче наполягаємо щоб Німеччина не виявилася залежною від російської енергетики», - підкреслив Майк Помпео.

Глава Держдепартаменту заявив, що Росія «вдирається у сусідні країни і вбиває своїх політичних супротивників». Російська влада, за словами Помпео, «використовує поліцейські рейди і тортури проти кримських татар і українців, які протистоять російській агресії».

Росія, зазначив Помпео, також «пригнічує незалежність Православної церкви в Україні».

Китайська загроза

Очільник дипломатичного відомства США також розкритикував Пекін.

«У Китаї Комуністична партія створює нову модель авторитаризму», - сказав Помпео учасникам зустрічі у фонді Körber-Stiftung, звинувативши КПК у використанні тактик придушення китайського народу, забороняючи критикам режиму виїжджати за кордон і переслідуючи родичів мусульман з Сіньцзяня, які вирішили попросити притулку в іноземних державах.

МЗС Китаю розкритикував Майка Помпео через його слова на адресу Комуністичної партії.

«Помпео атакував китайську політичну систему, розповівши про так звану китайську загрозу з ідеологічним упередженням і мисленням у стилі холодної війни. Китайський уряд висловлює глибоке обурення», - заявив офіційний представник МЗС КНР.

Допомога Україні

Відповідаючи на питання про прихильність США в питанні встановлення миру в Україні, Помпео підтримав поставки Києву оборонного озброєння. Він додав, що США надали Україні інструменти, необхідні для захисту країни від агресії Росії.

«Ми повинні визнати, що цінності вільних країн суперечать цінностям невільних країн», - додав держсекретар.

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