Росія використовує дезінформацію, щоб розпалювати конфлікт між церквами в Україні - звіт Держдепартаменту США

Уряд США засуджує залякування християнських та мусульманських релігійних груп російською окупаційною владою у Криму і закликає міжнародну спільноту звернути увагу на релігійні зловживання на півострові. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США до Конгресу на тему дотримання релігійних свобод у світі.

Зокрема, документ свідчить про те, що в Криму продовжують переслідувати та залякувати представників релігійних меншин, серед них - членів Української православної церкви, кримських татар-мусульман, Українську греко-католицьку церкву, свідків Єгови.

Росія має звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути контроль над Кримом. Крим - це Україна.

Російські ЗМІ намагаються посіяти підозри та страх щодо певних релігійних груп, мовиться у документі, зокрема щодо мусульман-кримських татар. Російські ЗМІ часто змальовують їх як людей, причетних до ісламістських угруповань.

“Окупаційна влада продовжує затримувати та ув’язнювати кримських татар, особливо, якщо людей підозрюють у причетності до мусульманської політичної організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії, але легальна в Україні”, - йдеться у звіті Державного департаменту США.

Сили, контрольовані Росією, продовжують використовувати будівлі релігійних меншин у якості військових установ на сході України



Державний секретар США Майк Помпео під час презентації звіту про релігійні свободи наголосив, що в Криму продовжуються переслідування представників релігійних меншин та регулярно порушуються права людини.

“З 2015 року Росія призвала на військову службу тисячІ мешканців Криму. А тих, хто не погоджувався, карали за кримінальними звинуваченнями. Росія мусить припинити репресії щодо тих, хто виступає проти окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців, і повернути повний контроль над Кримом. Крим - це Україна”, - зазначив Дежсекретар США Майк Помпео.

На сході України не мають змоги зареєструватись більшість релігійних груп, які визнані українським законодавством.

“Сили, контрольовані Росією, продовжують використовувати будівлі релігійних меншин у якості військових установ”, - мовиться у звіті.

Росія має припинити репресії щодо тих, хто виступає проти окупації Криму



Росія продовжує використовувати дезінформацію, щоб розпалювати конфлікт в Україні між церквами, - звітують у Державному департаменті США.

У документі йдеться також, що загалом в Україні зменшилась кількість випадків антисемітизму, порівняно з попередніми роками. Між тим, доповідачі зауважують, що розслідування щодо антисемітського вандалізму в Україні зазвичай закінчуються безрезультатно.

Має місце також дискримінація релігійних меншин на місцевих рівнях, пише звіт, зокрема, коли йдеться про виділення земель для будівель релігійного призначення.

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