Помпео підтвердив, що був присутнім під час телефонної розмови Трампа з Зеленським

"Я був присутнім під час телефонної розмови", - заявив Помпео у середу в Римі на прес-конференції, проведеній спільно з міністром закордонних справ Італії.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня є центральним елементом скарги, поданої представником розвідки США в рамках програми захисту викривачів корупції. В скарзі йдеться про те, що Трамп міг зловживати владою у власних політичних ітересах, коли просив Україну розслідувати діяльність колишнього віце-президента США та свого політичного опонента Джозефа Байдена. Відповідні звинувачення розглядає низка комітетів Палати представників США в рамках процедури імпічменту.

Виступаючи на прес-конференції, Помпео став на захист політики США стосовно України і заявив, що телефонна розмова відбулась "у загальному контексті" стратегічних пріоритетів протистояння російській агресії та допомоги Україні у викоріненні корупції.

"Я був Держсекретарем вже півтора року. Я знаю чітко, якою є політика Америки стосовно України. Вона відзначається постійністю і ми продовжимо просувати ці результати", - заявив він.

"Саме на цьому зосереджувалась наша команда, включаючи посла Волкера - усунення загрози від Росії для України, допомога українцям у викоріненні корупції в уряді і допомога новому урядові в Україні у розбудові нової потужної економіки. Цим займались посадовці Державного департаменту, який мені випала честь очолювати, і ми продовжимо це робити навіть попри цей шум".

Помпео також розкритикував те, яким чином комітети Палати представників США контактували з представниками Держдепу стосовно розслідування. Помпео сказав, що представники Конгресу напряму спілкувались з можливими свідками і заявляли, що їх не можуть супроводжувати юристи Державного департаменту протягом свідчень.

"Вони напряму зв'язувались з посадовцями Державного департаменту – говорили їм не контактувати з юридичною службою Державного департаменту", заявив Помпео в Італії.

Раніше цього тижня держсекретар США Майк Помпео надіслав листа до голови Комітету Палати представників із закордонних справ. В листі Помпео назвав запити комітету стосовно свідчень теперішніх та колишній посадовців Держдепу "спробою залякування, цькування та невідповідного ставлення" до посадовців.

У відповідь Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Елліот Енгель а також голова комітету з нагляду Еллайджа Камміньз та Голова конгресового комітету з розвідки Адам Шифф вказали, що Помпео був присутнім під час телефонної розмови Трампа та Зеленського, що свідчить про "очевидний конфлікт інтересів" Помпео і означає, що він сам "став свідком в розслідуваннях у справі імпічменту" і "не повинен приймати жодних рішень стосовно свідчень, або надання документів на захист себе, або президента".

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