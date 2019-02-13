Помпео у Польщі: США серйозно сприймають занепокоєння, що Росія і тут може розв'язати конфлікт

США серйозно ставляться до занепокоєння щодо того, що і Польща може одного дня стати територією конфлікту розв'язаного Росією. Про це Державний секретар США Майк Помпео заявив у Польщі.

"З початком п’ятого року війни Володимира Путіна проти України - війни, яку він розв’язав на європейській землі - ми серйозно ставимося до занепокоєння, що Росія може одного дня спробувати відкрити фронт прямо тут", - заявив Помпео.

Ми серйозно ставимося до занепокоєння, що Росія може одного дня спробувати відкрити фронт прямо тут

У Польщі Помпео наголосив на незамінності НАТО у світлі російської загрози.

"Це відповідальність всіх союзників – зберегти Європу вільною. Росія має великий задум домінувати в Європі та посилити свій вплив на світовій арені. Володимир Путін прагне розколоти НАТО, послабити Сполучені Штати та підірвати західні демократії", - заявив Помпео.

У ході виступу Державний секретар США також назвав нещодавню агресію Росії проти українських військових суден "прямим викликом нашій безпеці та нашому способу життя" на рівні із вторгнення Росії у Грузію та Україну та її гібридною війною проти США та їх союзників.

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