Помпео прибуде до України 30 січня. Він заявляє: політика США щодо України - незмінна

Держсекретар США Майк Помпео планує прибути до Києва 30 січня, заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс. Головний дипломат США відвідає Україну в рамках своєї подорожі до Великої Британії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану, що триватиме з 29 січня по 4 лютого.

Під час візиту до Києва, Помпео планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони України Загороднюком. Він також планує взяти участь у покладанні квітів біля Михайлівського собору на вшанування загиблих на Донбасі, провести зустрічі з релігійними лідерами, громадянським суспільством та діловими колами.

Напередодні, в інтерв'ю Bloomberg Помпео наголосив, що політика США стосовно України не змінилась і відзначив важливість оборонної допомоги, яку надають США.

У віддалених місцях, таких як Україна, президент протистояв російській тиранії і надав оборонну зброю народові України, щоб вони могли захистити свою свободу

"Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії. Президент Трамп вжив заходів з протидії Росії, які президент Обама відмовився вживати, - цитує інтерв'ю "Голос Америки". – Ми надали оборонну зброю, щоб українці могли себе захистити. Ми підтримуємо нового лідера, президента Зеленського, у його зусиллях з подолання корупції та побудови демократії в країні. Наша політика стосовно України заснована на основоположних принципах зменшення корупційного впливу та надання допомоги українському народові в побудові демократії".

Виступаючи у четвер у Флориді, Помпео так прокоментував політику президента США Дональда Трампа щодо України. "У віддалених місцях, таких як Україна, президент протистояв російській тиранії і надав оборонну зброю народові України, щоб вони могли захистити свою свободу."

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