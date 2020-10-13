Держсекретар США засудив владу Білорусі за заборону на в'їзд главі білоруської РКЦ єпископу Кондрусевичу

Держсекретар США Майк Помпео засудив дії білоруської влади, яка забороняє главі Римсько-Католицької церкви у Білорусі, архієпископу Тадеушу Кондрусевичу, в’їзд в країну.

У Twitter головний дипломат США написав: “Білоруська влада продовжує відмовляти архієпископу Кондрусевичу у вїзді в країну на хибних підставах, що релігійні лідери не повинні публічно засуджувати прояви несправедливості. Це зневага до свободи віросповідання”.

Майк Помпео також додав: “Понад 40 днів католицький архієпископ Кондрусевич живе у вигнанні від свого дому та своєї громади у Білорусі”.

Конференція католицьких єпископів Білорусі обрала митрополита Мінсько-Могильовського Тадеуша Кондрусевича главою Римсько-католицької церкви у червні 2015 року.

Після президентських виборів у Білорусі, в серпні цього року, архієпископ Кондрусевич закликав владу та протестувальників до діалогу і засудив насильство проти мирних громадян.

31 серпня після візиту у Польщу архієпископ не зміг повернутися додому в Білорусь, йому заборонили в'їжджати до країни без пояснення причин.

Пізніше Олександр Лукашенко пояснив, що Кондрусевич займався шахрайством і діяльністю проти білоруської держави.

15 вересня Департамент із громадянства та імміграції Білорусі визнав паспорт архієпископа Кондрусевича недійсним, втім, його не позбавили білоруського громадянства.

Архієпископ Тадеуш Кондрусевич народився у Гродненській області в Білорусі і має білоруське громадянство, а заборону на в'їзд в країну він вважає незаконною.

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