Майкл Коен не хоче помилування від Трампа – адвокат

Майкл Коен, який багато років був особистим юристом Дональда Трампа, не хоче отримувати помилування від президента і сподівається розповісти все, що йому відомо спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який розслідує можливі зв'язки кампанії Трампа з Росією. Про це повідомив адвокат Коена Ленні Девіс, виступаючи на телеканалі NPR.

"За жодних обставин він не прийме помилування від Трампа", - сказав Дейвіс, додавши, що президент "не лише скеровував злочин, але і брав участь у його приховуванні", пише The USA Today.

Дейвіс також започаткував кампанію зі збору коштів на ресурсі GoFundMe, для того, щоб допомогти Коену та його сім'ї сплачувати за юридичні послуги. На ранок середи, до фонду надійшло більше 22000 доларів США, наголошує видання.

"Майкл вирішив поставити сім'ю та країну на перше місце. Тепер Майклові потрібна важка допомога – для сплати юристам", - йдеться на сайті зі збору коштів. Там зазначається, що кошти підуть на "зусилля з того, щоб повідомити правду про Дональда Трампа".

Коен визнав провину за вісьмома звинуваченнями, включаючи звинувачення в ухилянні від сплати податків, у наданні неправдивої інформації банку, незаконному корпоративному внеску у виборчу кампанію і ще одному внеску на суму, що перевищує встановлені ліміти. Він може провести за ґратами до п'яти років і трьох місяців.

В суді, Коен не вказав прямо на Трампа, однак, він зазначив, що певний "кандидат на посаду федерального рівня" вказував йому робити незаконні виплати.

Девіс більш однозначно заявив в той же день, що Коен "вийшов і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп давав йому вказівки вчиняти злочини і проводити виплати двом жінкам з основною метою вплинути на результат виборів".

Прокурор США заявив судді, що метою цих виплат було забезпечити, що ці особи не розповідатимуть про "свій зв'язок з кандидатом". Крім виплати актрисі порнофільму Стормі Деніелс на суму 130 000 доларів, Коен визнав, що проводив виплату на 150 000 доларів. Саме стільки, за повідомленнями, отримала колишня модель Керен МакДугал від видавництва National Enquirer буцімто за замовчування історії про її зв'язок з Трампом.

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