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Папа Римський висловив сподівання, що багато країн приймуть біженців з Афганістану

  • Голос Америки

Папа Римський Франциск заявив, що він молиться про те, аби багато країн прийняли афганських біженців - а також про те, щоб молодь у Афганістані здобувала освіту.

“У ці хвилини потрясіння, у яких афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них. Я молюся про те, щоб багато країн прийняли їх і захистили тих, хто шукає нового життя”, - сказав Папа Римський протягом свого щотижневого звернення із площі Святого Петра у Ватикані.

“Я також молюсь за внутрішніх переселенців, щоб вони мали допомогу та необхідний захист. Щоб молоді афганці здобували освіту, яка є важливим благом для розвитку людини”, - додав Франциск.

Нагадаємо, що попереднього разу, коли в Афганістані при владі був Талібан, дівчатам було заборонено ходити в школу.

Папа Римський Франциск неодноразово висловлювався на захист біженців та мігрантів. Окрім молитви за людей з Афганістану, в цю неділю понтифік також висловив свої співчуття постраждалим від урагану “Айда”, від якого в США загинуло декількадесят людей.

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Сльозогінний газ та кийки: озброєні бойовики Талібану у суботу розігнали марш жінок у Кабулі. Відео

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