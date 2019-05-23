Посольство США в Україні попередило американців про грабіжників, які пропонують випити разом

Посольство США в Україні попередило громадян Сполучених Штатів про схему грабунку іноземців, яка набуває поширення в Україні.

На сайті Посольства відзначається, що з жертвами "знайомиться досі невідома особа", яка представляється туристом, який потребує допомоги. Пізніше новий знайомий пропонує випити, після чого потерпілі втрачають свідомість, або почуваються зле і стають жертвами пограбування.

У дипломатичному представництві США в Україні відзначили, що про відповідну кримінальну схему повідомляють іноземні відвідувачі України.

Посольство США регулярно попереджає громадян Америки у країні про можливі загрози. В останні місяці, наприклад, американці попереджали про "непідтверджені загрози вибухів", закликало уникати демонстрацій під час проведення виборів, звертало увагу на вибухи в Одесі тощо.

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