У Зеленського відреагували на повідомлення Politico про можливість поставки "Залізного куполу" для України

В Офісі президента України Володимира Зеленського прокоментували повідомлення Politico, про можливу допомогу США в протиповітряному захисті України.

"Завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»)", - йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента. В адміністрації США поки не коментували це повідомлення.

На початку вересня Комітет з військових послуг Палати представників США затвердив поправку до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік, подану конгресменом-республіканцем Скоттом Франкліном.

Поправка містить вимогу до Пентагону впродовж 90 днів, після затвердження закону, подати звіт до Конгресу "про можливі варіанти того, як Сполучені Штати можуть підтримати уряд України у розв'язанні прогалин в протиповітряному та протиракетному захисті".

"Такий звіт має включати розгляд можливостей міжнародного військового продажу систем Сполучених Штатів, або передачу існуючих систем, не розміщених у глобальному управлінні силами", - йдеться в проекті закону, затвердженому 2 вересня. В законопроекті не вказується про які системи йдеться.

Видання Politico, з посиланням на співробітника Конгресу, заявляє, що може йтись про системи "Залізного куполу", які Сухопутні сили США заукпили в 2019 році. Таку систему використовує Ізраїль.

У виданні наголошують, що передача Україні такої системи може роздратувати Росію.

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