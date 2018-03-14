Попри нове мито на імпортну сталь, кандидат Трампа програє вибори в металургійному регіоні США

Трампа та республіканців вразила можлива перемога кандидата від демократів.

Вівторок став справжнім потрясінням для Республіканської партії США, повідомляє The New York Times.

Конор Лем, колишній морський піхотинець, кандидат від Демократичної партії у 18-му окрузі заявив про свою перемогу на довиборах до Палати представників Конгресу США.

Офіційні результати виборів ще не відомі і різниця в голосах між кандидатами є невеликою, не дозволяючи пресі однозначно стверджувати про те, хто став переможцем.

Чи втримає Лем перемогу - не так важливо, як те, що він став справжнім конкурентом кандидату від республіканців у штаті, що є в центрі так званої «країни Трампа», - частини західної Пенсильванії, яка з великою перевагою підтримала Трампа на президентських виборах 2016 року. Зазвичай, цей округ настільки потужно підтримує республіканців, що демократи навіть на подавали своїх кандидатур на виборах протягом останніх років.

33-річний Лем, знехтував політичною географією і досягнув значних результатів, незважаючи на потік грошей республіканців і особисту участь Трампа на підтримку республіканського кандидата.

Для президента – голосування є загрозливим відгомоном перемог демократів у Вірджинії та Алабамі, де його політичні зусилля не мали впливу.

Голосування засвідчило, що політичний розрахунок президента, що зниження податків та введення мита на сталь переконає регіон з потужною металургійною промисловістю підтримати Трмапа. «Сталь повернулась», - неодноразово проголошував Трамп під час акції на підтримку кандидата.

Трамп та політичне керівництво партії намагались відвернути результат виборів, який колись вважався політично неможливим. Консерватори витратили більше 10 мільйонів доларів, прагнучи перемогти пана Лема, який, в свою чергу, отримав подібну допомогу від політиків-демократів, як колишній віце-президент Джозеф Байден, зазначає видання.

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