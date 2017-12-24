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Українці в Америці: популярні сюжети «Голосу Америки» у 2017 році, які варто подивитись ще раз

  • Голос Америки

Згадуємо популярні відеосюжети 2017-го року, які розповідають про успіхи українців та українські традиції у США:

За 63 роки існування, ресторан "Veselka" змусив Нью-Йорк закохатися в українську кухню. Заклад став культовим місцем в Мангеттені. Тут знімають епізоди фільмів, обідають американські знаменитості, а на вихідних – вишиковуються черги із постійних клієнтів.

Тріо українських боксерів викликало ажіотаж у США напередодні поєдинків: український вечір боксу у Вашингтоні обіцяє стати новою сторінкою в історії світового боксу.

У Вашингтоні пройшов український марш за свободу. Ходу організували активісти української діаспори, аби привернути увагу до проблеми російської агресії в Україні.

Після поїздки до України влітку 2014-го, молодий підприємець із Нью-Йорка створив для американців бренд дерев'яних окулярів із різьбленням карпатських майстрів. "Я побачив у цьому можливість – як зробити так, аби про ці неймовірні таланти дізналося більше людей.

"Ми зійшлись разом, коли виплакали усі сльози після Майдану. Ми почали збирати речі і вже три роки з ними працюємо". З Батьківщиною у серці: жінок Північної Кароліни об'єднав спільний біль за Україну.

Як люди похилого віку живуть у комплексах для пенсіонерів у США – розповідь української мешканки.

Життя і смерть оперного співака Василя Сліпака, який покинув велику сцену у Парижі й волонтером поїхав захищати Україну, стали основою документальної стрічки "МІФ". Передпрем'єрні покази стрічки проходять зараз у США.

15 власних дітей! Багатодітна українська родина з Луганська, що живе в Каліфорнії, поділилася своїми секретами з «Голосом Америки».

В яких умовах живуть та працюють українські учасники програми Work & Travel в США.

Американська традиція з українським присмаком! Індичка, грибний соус і солодка картопля - українська господиня ділиться секретами вечері до Дня подяки.

Українсько-американська родина й досі не може повернутися додому після того, як у серпні під час урагану у Техасі затопило їх будинок. Вони розповіли, чому відновлення забирає стільки часу.

Пізнати Україну через її мистецтво, а саме петриківський розпис та вишитий одяг різних регіонів, мають змогу студенти та відвідувачі університету Північної Кароліни.

Українськими традиційними стравами та піснями відзначили День Незалежності українці у передмісті Вашингтона

Як побороти рак і вести активне життя у похилому віці: Історія жінки, яка на власному прикладі довела, що рак можна не лише побороти, а й вести після нього активне, наповнене подіями життя

Популярним у Фейсбуці також став промо-ролик Української служби «Голосу Америки». Він набрав більш ніж півмільйона переглядів. Подивіться, якщо пропустили.

Ми щиро дякуємо Вам за довіру!

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