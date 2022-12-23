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Перемогти Путіна можна малою ціною, потрібно лише, щоб Захід цього захотів – експерти
Сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України і жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують, кажуть західні експерти. А міністр оборони України вважає, що забезпечити поразку Росії є головним глобальним завданням на 2023 рік.
Президент Росії Володимир Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналізуючи тези, які Путін висловив на своїй прес-конференції 22 грудня, що відбулася на другий день після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, аналітики ISW доходять висновку, що головне завдання, яке ставить перед собою російський президент – це зменшити допомогу Заходу в обороні України, яку Москва не бачить як суверенну державу, і змушення київського уряду до капітуляції.
«Путін також повторив свою мету-максимум для Росії – «захистити» український народ від їх уряду, маючи на увазі, що Росія має намір змусити київський уряд капітулювати. Путін згадав Україну як державу лише для того, щоб неправдиво зауважити, що з вини України переговори з Росією є неможливими», – пишуть аналітики ISW у серії твітів.
Однак, спроба Путіна дискредитувати Україну і підірвати підтримку західних країн, на думку аналітиків ISW, «навряд чи увінчається успіхом, враховуючи неодноразові заяви лідерів США та Європи щодо їхньої рішучості забезпечити, щоб Україна вирішувала власний курс».
Діяти на випередження – дешевше, ніж реагувати на загрози – Резников
Про те, що поразка Росії буде спільною метою України та її союзників на наступний рік пише і міністр оборони України. У статті, яку 22 грудня опублікувала "Атлантична рада", Олексій Резников пише, що нині «Україна стала щитом Європи, захищаючи континент на лінії фронту протяжністю 2500 кілометрів», що означає, що успіхи української армії – це зменшення загроз для НАТО та ЄС.
Як каже Резников, загрози, які створила Росія цього року, перестають бути локальними, вона створює «злочинні коаліції з іншими терористичними режимами», зокрема з Іраном. І якщо Росія не зазнає поразки 2023 року, глобальна безпека наступного року тільки погіршиться.
«Численні авторитарні режими уважно стежать за розвитком подій в Україні та розглядатимуть будь-який успіх Росії як зелене світло для власних актів агресії», – каже Резников.
Український міністр оборони вважає, що якщо західні країни не усвідомили цих загроз раніше, коли Україна про них попереджала, то час зробити це зараз. Повернення до стану перед війною – неможливе, тому потрібно вкласти всі сили у перемогу, і для цього, як каже Резников, потрібно, щоб усі західні країни це прийняли, і почали діяти на випередження.
Потрібно не шукати, як домовитися з Путіним, а дати Україні зброю – протиповітряну оборону, ракети великої дальності, танки та літаки, щоб вона могла якнайшвидше закінчити війну, каже Резников.
Перемога України, на його думку, матиме глобальний ефект – вона покращить безпекову ситуацію всюди, де Росія намагається її підірвати – на Балканах, Близькому Сході, Кавказі та навіть у Центральній Азії та Африці. Як каже український урядовець, «успіх України відродить увесь демократичний світ, одночасно продемонструвавши відновлену силу міжнародного порядку, заснованого на правилах».
«Ставки надзвичайно високі» – Едвард Лукас
Про брак рішучості з боку Заходу говорить і колишній журналіст журналу Economist, а нині старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA), Едвард Лукас. На його думку, для Заходу, питання перемоги над Росією це – не питання засобів, а волі. Але британський експерт, який протягом багатьох років вивчав російську політичну систему, вважає, що «ставки надзвичайно високі».
«Тільки уявіть, наскільки небезпечним буде життя, якщо Росія якимось чином виграє цю війну», – каже він у статті, де критикує Захід за те, що не дослухався вчасно до попереджень України та її сусідок у Центральній та Східній Європі.
«Захід має військові засоби, щоб довести війну до швидкого кінця, забезпечивши протиповітряну оборону та високоточні удари великої дальності, – вважає Лукас. – Зовнішній світ охоче засуджує напади Росії на цивільне енергопостачання, водопостачання, каналізацію та тепло як воєннні злочини, але не робитиме необхідного, щоб запобігти їм».
Лукас говорить, що суми, які потрібні Україні на наступний рік – незначні для Заходу. Він посилається на підрахунки експертів, які кажуть, що економіка США, ЄС, Великої Британії та Канади разом приблизно в 22 рази більша за російську, а якщо додати союзників - Японію, Австралію та інших - то забезпечення України 60-ма мільярдами доларів, необхідними для того, щоб утриматися на плаву наступного року, обійдеться у суму, що є меншою, ніж 0,1% ВВП цих країн.
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- Голос Америки
Байден підписав закон про оборонний бюджет, що включає 800 мільйонів доларів для України
Президент США Джо Байден у п’ятницю, 23 грудня, підписав законопроект про оборонну політику на загальну суму 858 мільярдів доларів, що включає військову допомогу для України у розмірі 800 мільйонів доларів США на 2023 фінансовий рік. У порівнянні з минулим роком, оборонний бюджет США виріс приблизно на 10%.
Закон про національну оборону – National Defense Authorization Act – передбачає, що у порівнянні з проектом, запропонованим адміністрацією Байдена, цьогорічний оборонний бюджет буде на 45 мільярдів доларів більше. Зі загальної суми 817 мільярдів доларів отримає Міністерство оборони та 30 мільярдів доларів – Міністерство енергетики.
Згідно з повідомленням Міністерства оборони США, закон схвалює повний бюджетний запит на 2023 фінансовий рік (у США бюджетний рік закінчується 30 вересня) для Європейської ініціативи стримування та розширює та збільшує Ініціативу сприяння безпеці Україні.
«Він санкціонує 800 мільйонів доларів США у 2023 фінансовому році, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий бюджетний запит», – мовиться у повідомленні.
У повідомленні Комітету Сенату з питань збройних сил наголошується, що закон «виражає відчуття Конгресу, що зобов’язання Сполучених Штатів перед НАТО є непорушними, і наголошує на важливості підтримки єдиної відповіді на несправедливу війну Росії в Україні та інші спільні виклики безпеці». Сенат у заяві наголошує, що «США повинні продовжувати допомагати Україні в її боротьбі з несправедливим і неспровокованим нападом Росії».
Довгострокова підтримка України, відмова від деяких обмежень на постачання зброї – Пентагон
У повідомленні Пентагону йдеться про те, що закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги та «відмову від обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони». Він також надає багаторічні повноваження на закупівлю певних боєприпасів.
Також закон уповноважує Міністерство оборони США заснувати Центр досліджень безпеки в нерегулярних війнах, який буде служити центральним механізмом для розвитку знань про нерегулярні війни. Центр буде відкритий для союзників і партнерів, мовиться у повідомленні Пентагону.
Закон який щороку визначає військову політику та бюджетні пріоритети, отримав підтримку Конгресу від обох партій. Як повідомляють агентства, для реалізації Закону, Конгрес ще повинен ухвалити законодавство про виділення фінансування, що очікується незабаром.
У четвер Сенат схвалив комплексний пакет державного фінансування, який відповідає рівням державного фінансування, викладеним у законопроекті про оборону. Очікується, що Палата представників проголосує за цей пакет незабаром, а президент Байден підпише угоду про витрати до кінця року.
- Голос Америки
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем про законопроект про конфіскацію активів російських олігархів на користь України. Відео
В Сенаті США схвалили законопроект про конфіскацію активів російських олігархів на користь України. «Це буде велика допомога для багатостраждального народу України», – каже сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
- Голос Америки
Байден закликав "ділитись добротою" на Рідзво
"Ось і Різдво, давайте трошечки ділитись добротою", - сказав президент США Джо Байден у своєму передріздвяному зверненні до американців.
Байден закликав американців об'єднуватись і вказав на посилення протистояння в американській політиці а також більшу ізоляцію людей через пандемію а також поширення технологій.
"Послання Різдва завжди важливе, але особливо воно важливе у важкі часи, подібні до тих, які ми пережили останні кілька років.
Я щиро сподіваюся, що цей святковий сезон вичерпає отруту, яка вразила нашу політику та налаштувала нас одне проти одного. Я сподіваюся, що цей різдвяний сезон стане новим початком для нашої нації, тому що нас, американців, так багато об’єднує. У нас набагато більше спільного, ніж відмінного", - сказав Байден.
Він побажав американцям миру, радості, здоров’я та щастя.
"Я бажаю тобі, і тобі, і нашій країні зараз і завжди, щоб ми жили у світлі. Світлі свободи і надії, любові і щедрості, доброти і співчуття, гідності і порядності. Тож від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році", - виголосив американський президент в Білому домі в четвер.
Байден окремо поділився оптимізмом щодо американської економіки. В п'ятницю оприлюднені дані показали, зокрема, зростання доходів і зниження інфляції. Американський президент, якого раніше критикували за різке зростання цін на бензин, додав у соцмедіа: "Цього Різдва, ви платитиме менше, щоб заправити бак і доїхати додому, ніж у цей час минулого року".
В п'ятницю Байден та перша леді Джилл Байден відвідують Дитячу національну лікарню у столиці США.
Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео
«Від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році», – президент США Джо Байден
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