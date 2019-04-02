Аналітик у США порівняв кампанії Зеленського та Трампа. Інтерв'ю

Зеленський, як і Трамп, позиціонує себе в якості кандидата без досвіду в політиці і саме цим він завоював прихильність виборців, переконаний професор політології американського університету Baylor у Техасі, Сергій Куделя.

"Зеленський має певні ознаки, які були характерні для кампанії Трампа. Він подає себе як автентичний кандидат, який не має політичного бекграунду. І це є причиною, чому стільки людей його підтримує", - зауважує Куделя в інтерв'ю журналісту Української служби "Голосу Америки" Руслану Петричку.

Водночас, дослідник побачив суттєві відмінності між кампаніями Зеленського та Трампа і відзначив позитивні гасла Зеленського.

"Трамп будував свою кампанію на страху перед нелегальними іммігрантами, - зауважує Куделя. - Він будував свою кампанію на розподілі суспільства на різні табори за етнічними ознаками, в той час, як Зеленський намагається використовувати позитивні месседжі. Він намагається використовувати об'єднавчу риторику. І тому, хоч паралелі і існують, але між цими двома кампаніями – більше суттєвих відмінностей, аніж спільних рис".

Перший тур виборів президента в Україні засвідчив появу нової групи виборців покоління мілленіалів в Україні, вважає дослідник.

"Це ті виборці, які народились між 1980-м і 1996-м роками, які до цього часу особливо активної участі в політиці не брали, окрім, можливо, якихось вуличних акцій. Зараз, під час президентської кампанії, вони побачили кандидата, який уособлює їхні цінності. Вони не реагують на якісь соціальні обіцянки, вони не реагують на націоналістичні гасла, вони прагнуть меншого втручання держави у їхній особистий простір. Для них мова не є важливою національною ознакою, а є лише способом комунікацій і це молодь, яка готова покладатися на власні сили і мені здається, саме це було однією з ключових причин, чому вони обрали Володимира Зеленського.

Приблизно дві третини виборців Зеленського – це люди до сорока років, люди, які не пам'ятають практично Радянського Союзу, були вже народжені в незалежній Україні", - додає аналітик.

Куделя радить прихильникам Порошенка шукати порозуміння з виборцями, які підтримують Зеленського, бо зневажливе ставлення до ключового кандидата змусить його виборців єднатись і підвищить явку виборців Зеленського в другому турі

Куделя вважає, що на виборців Зеленського не варто навішувати ярлики. "Коли говорять, що ці люди уособлюють себе з якоюсь радянською ідентичністю – це не відповідає дійсності, адже, як я вже пояснив, більшість його виборців не знають Радянського Союзу. Ми також бачимо, що підтримка, яку отримав Зеленський – рівно розподілена між регіонами України. І навіть в Західній Україні, де він менш популярний, він обійняв друге місце в декількох округах, наприклад, Івано-Франківської області. Тобто, ми бачимо, що навіть на Західній Україні, є суттєва підтримка, на яку він може покладатись".

Куделя радить прихильникам Порошенка шукати порозуміння з виборцями, які підтримують Зеленського, бо зневажливе ставлення до ключового кандидата змусить його виборців єднатись і підвищить явку виборців Зеленського в другому турі.

"Якщо ви прихильник Порошенка, навпаки, вам потрібно шукати якусь спільну мову з цими виборцями, будувати з ними мости взаєморозуміння", - говорить дослідник.

На думку Куделі, Порошенку буде надзвичайно важко подолати відрив від Зеленського.

"Відрив Зеленського від Порошенка – майже 14 %. Це дуже суттєвий відрив. Ми бачимо, що в 1994 році Кучмі вдалося випередити Кравчука маючи відрив у 7%", - заявляє Куделя.

Він, однак, вважає, що багатьом з тих, хто голосував за Порошенка, буде не так важко примиритись з перемогою Зеленського.

"Думаю, що розкол не є таким суттєвим, як він був, скажімо, після Помаранчевої революції. Це протистояння існує лише серед дуже сильних прихильників Порошенка. Тепер люди сприймуть спокійніше перемогу Зеленського, аніж колись, скажімо, сприймали прихильники Януковича перемогу Віктора Ющенка", - зауважив Куделя.

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