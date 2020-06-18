"Судова система, яку Порошенко не виправив, тепер зайнялась ним". Західні коментатори про суд щодо екс-президента України

Порошенком тепер зайнялась прогнила судова/правова система, яку він не виправив за 5 років у владі

Західні коментатори, медійники не оминули увагою засідання Печерського суду щодо екс-президента України Петра Порошенка. Як відомо, у четвер Печерський суд розглядав обрання запобіжного заходу екс-президенту України, якого підозрюють у тиску на керівника Служби зовнішньої розвідки у 2018 році. Суд не обрав запобіжний захід. Наступне засідання має відбутись 1-го липня. Суд супроводжувався мітингами прихильників Петра Порошенка, які, як видається, зібрали до кількох тисяч осіб. Порошенко відкидає звинувачення.

"Буде цікаво побачити, чи приєднається Порошенко до інших європейських лідерів, які потрапили до в'язниці за корупцію, чи зловживання владою: Настасе (екс-прем’єр Румунії засуджений за корупцію), Санадера (колишній прем'є Хорватії засуджений за корупцію), Лазаренка, Тимошенко (надумані звинувачення). У Румунії цілий список посаджених міністрів", - твітує британський економіст Тімоті Еш.

"Театром абсурду" назвав суд щодо Порошенка відомий міжнародний експерт з питань України Андерс Аслунд, який є членом наглядової ради АЕ "Укрзалізниця".

Справа щодо Порошенка багатьма вважається політично мотивованою

Журналіст видання Buzzfeed в Україні Крістофер Міллер відзначає, що справа щодо Порошенка багатьма вважається політично мотивованою.

Низка посольств західних країн у четвер оприлюднили повідомлення, як видається, пов'язані із розглядом справи Порошенка у суді.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - відзначило посольство США у Twitter.

Інформаційна агенція Reuters сьгодні повідомила про останні події навколо Порошенка наступним чином: "Екс-президент України уникнув утримання перед судовим процесом на тлі попереджень Заходу щодо зведення рахунків".

Заяви посольств прокоментував кореспондент британського BBC у Києві Джона Фішер.

"Державні обвинувачення щодо Порошенка створили цікаву дилему для посольств. Вони закликали до верховенства права та відмови від політично мотивованих звинувачень. Проблема ж у тому, що Порошенко мав 5 рокв для того, щоб очистити правову систему, але зробив мало, ще і використовував її для переслідування своїх ворогів, - відзначив Фішер. - Вони закликають судову систему бути справедливою до людини, яка не виявила значного інтересу до того, щоб зробити суди справедливими. Вони просять, щоб до нього ставились краще, ніж його прокурори ставились до багатьох інших".

"Порошенком тепер зайнялась прогнила судова/правова система, яку він не виправив за 5 років у владі", - пише журналіст.

Як повідомляє "Українська правда", сам Порошенко після суду заявив, що у нього хочуть вилучити паспорт "і не дати можливість Порошенку мобілізувати світ на підтримку України".

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