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Україна

Сенатор США привітав передачу Україні патрульних катерів

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Ми повинні надалі підтримувати українців та надати їм необхідну допомогу для збереження незалежного майбутнього України перед лицем агресії Росії
Сенатор Роберт Портман

Сенатор-республіканець Роберт Портман, який є спізнасовником та співголовою групи підтримки України у Сенаті США ( Senate Ukraine Caucus - прим. ГА) привітав підтримку розвитку ВМС України з боку Сполучених штатів Америки. Про це сенатор заявив, коментуючи передачу Україні двох надлишкових патрульних катерів класу Island Берегової охорони США.

Раніше Петро Порошенко у США взяв участь у церемонії передачі Україні патрульних катерів. Президент назвав подію "віхою у розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами".Серед іншого Порошенко вказав, що катери будуть цеглинкою для підсилення військово-морського союзу між американським та українським народами.

"Росія не лише розпалює війну на сході України та відмовляється припини незаконну окупцію Криму, протягом останніх місяців Росія створює перешкоди сотням міжнародних комерційних суден в Азовському морі та Керченській протоці. Я задоволений тим, що США відповіли на цю нову форму агресії, роширивши безпекову допомогу Україні, і я пишаюсь тим, що разом з колегами у Сенаті допоміг вперше внести до військового бюджету США (законодавець має на увазі FY 2018 National Defense Authorization Act - прим. ГА) кошти на підтримку морської безпеки України. Ми повинні надалі підтримувати українців та надати їм необхідну допомогу для збереження незалежного майбутнього України перед лицем агресії Росії", - йдеться у заяві американського законодавця.

У п'ятницю посольство України у США відзначило у заяві на Facebook, що набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, у якому збільшено безпекову допомогу Україні до 250 млн. дол.

"Президент США Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом “Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік” (National Defense Authorization Act 2019 - прим. ГА), яким виділяється 250 млн. дол. для підтримки України.Таким чином, обсяги допомоги нашій державі на безпековому та оборонному напрямах по лінії Пентагону збільшено на 50 млн. дол. порівняно з бюджетом 2018 року", - повідомили у посольстві України у США.

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