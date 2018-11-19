Сенатор США Портман: згадуючи жахи Голодомору, ми також пам'ятаємо про стійкість і мужність українського народу

"Ці жахи не можуть повторитись", - наголосив сенатор США Роб Портман під час свого виступу на конференції в Вашингтоні присвяченій вшануванню пам'яті жертв Голодомору 14 листопада.

"Ми не тільки згадуємо жахи (Голодомору), але і пам'ятаємо про стійкість українського народу", - наголосив сенатор виступаючи в центрі Heritage.

Портман відзначив ту увагу, яку в Конгресі США, а також в Державному Департаменті приділяють Україні. "Нам подобається з Вами працювати, - сказав Портман звертаючись до помічника Держсекретаря у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла, - тому що у Вашому серці, Ви справді дбаєте про Україну. Багато в чому, Україна – це приклад того, що може відбутись в Центральній та Східній Європі. Те, що відбувається в Україні, як Ви і зазначили, буде відчуватись в Європі і справді у світі, тому ми маємо рішуче стояти поряд з Україною", - наголосив сенатор.

Портман поділився своїми враженнями від візиту до східної України цього року і відзначив патріотизм українських військових.

"... я був на контактній лінії нещодавно і мав змогу побачити хоробрих українських військових, які ризикують своїм життям задля країни. Величні патріоти. Однак, більш широко від імені всіх нас, хто протистоїть агресії, яка тепер іде з Росії. Ми пам'ятаємо жахи, які відбувались 85 років тому і тепер ми маємо як забезпечити, щоб ці жахи залишились в підручниках з історії і ніколи не повторювались, так і підтримати стійкість силу народу України."

Портман активно працює з питань оборонної допомоги та підтримки України в Конгресі США.

"Будучи співголовою групи з підтримки України в Сенаті, я маючи честь представляти біля 50 000 американців українського походження в Огайо.., мушу сказати, що ми мусимо продовжувати все, що в наших силах, щоб підтримувати політику Конгресу США та прагнення народу України і забезпечити, що Україна може захищати свій народ, кордони та суверенітет".

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